¿Néstor Gorosito a la Selección Peruana? Reimond Manco da contundente opinión: “Si yo fuese Jean Ferrari…”

El debate sobre quién debería ser el próximo entrenador de la Selección Peruana sigue encendido, y ahora fue Reimond Manco quien se sumó a la conversación con una postura clara.

El exjugador no ve con buenos ojos una posible llegada de Néstor Gorosito ni de Fabián Bustos, dos nombres que han sido vinculados recientemente con el banquillo nacional tras la eliminación de Perú del Mundial 2026.

Reimond Manco: “Si yo fuese Ferrari, iría por Gareca”

Durante la última edición del programa de YouTube ‘Denganche‘, Manco fue enfático al ser consultado sobre sus preferencias para el próximo DT de la ‘bicolor’.

Publicidad

Publicidad

“¿Bustos o Gorosito a la selección? Sinceramente, no me gusta ninguno para que dirija a Perú. Si yo fuese Ferrari, iría a buscar a Gareca y le presentaría un proyecto para que pueda volver. Este es su lugar en el mundo”, señaló.

Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

Con estas palabras, el exfutbolista dejó claro que su candidato ideal sigue siendo Ricardo Gareca, quien llevó a Perú a un Mundial después de 36 años y mantiene un vínculo emocional con gran parte de la hinchada nacional.

Publicidad

Publicidad

¿Las segundas oportunidades son una buena idea?

Sin embargo, no todos piensan como Manco. En el mismo programa, José Chávarri expresó sus dudas sobre una posible segunda etapa del ‘Tigre’ con el combinado nacional. “Imaginemos que Gareca vuelva: ¿va a encontrar a los futbolistas que tenía antes? Yo creo que las segundas etapas no son buenas”, comentó.

El cumunicador considera que el escenario actual del equipo es muy distinto al que encontró el estratega argentino en 2015, y duda que pueda repetir los éxitos pasados con una generación que atraviesa su cierre de ciclo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Se cansaron de Luis Ramos en la Selección Peruana y ahora piden a este delantero goleador: “Te necesitamos”