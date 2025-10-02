No fue convocado por Selección Peruana, eligió jugar con otro país, y ahora los hinchas criticarán a Manuel Barreto

La primera convocatoria de Manuel Barreto como director técnico interino de la Selección Peruana, con miras al amistoso contra Chile, buscaba iniciar un recambio generacional. A pesar de la exclusión de varios jugadores experimentados, la ausencia que ha generado mayor controversia es la de Alexander Robertson, mediocampista del Cardiff City de origen peruano, quien ya había sido contactado por la FPF. Mientras se especulaba sobre una posible lesión, el propio Robertson ha enviado una señal que podría alejarlo de la ‘Bicolor’, poniendo a Barreto en el centro de las críticas.

Alexander Robertson da pistas de su momento

La controversia se intensificó con el reporte del periodista Gian Franco Zelaya. En un momento clave para la planificación de la selección, Robertson compartió en sus redes sociales fotografías de su debut con la Selección de Australia. Este gesto, interpretado como una inclinación hacia los “Socceroos”, ocurre justo después del interés formal de la FPF y su exclusión de la lista de Barreto. Aunque Robertson aún es elegible para Perú al no haber jugado partidos oficiales con Australia, este movimiento en redes sociales sugiere una posible decisión sobre su futuro internacional.

La justificación oficial de la ausencia de Robertson, basada en la falta de ritmo tras una lesión en el tendón de la corva, pierde fuerza ante esta reciente acción. Aunque los informes indican que el comando técnico optó por la cautela, esta decisión podría tener un alto costo para Barreto y la FPF. Numerosos aficionados y analistas critican que, en una etapa de crisis deportiva, no se haya priorizado la convocatoria de un jugador con su potencial y formación europea, ni siquiera para iniciar un proceso de integración, como se hizo con Oliver Sonne.

Selección Peruana no convocó a Alexander Robertson del Cardiff. (Photo by Ryan Hiscott/Getty Images)

¿Selección Peruana pierde a Alexander Robertson?

El panorama para la Federación Peruana es complicado. Durante meses, Robertson había considerado representar a Perú, incluso declarándose “no elegible” para Australia y siendo visto con indumentaria peruana. Sin embargo, la demora y las convocatorias fallidas parecen haberlo impulsado a reconsiderar su vínculo con el país oceánico. La decisión de Barreto de no convocarlo —independientemente del motivo— le da al mediocampista un argumento para inclinarse por Australia, donde su potencial es altamente valorado y la competencia, posiblemente, más accesible.

Si Alexander Robertson opta finalmente por la selección australiana, este caso se sumaría a la lista de jóvenes talentos con doble nacionalidad que Perú no logra asegurar. Esto agudizará las críticas hacia la gestión del recambio generacional y el cuerpo técnico interino. El mensaje de Robertson en redes sociales, más que una simple publicación, se convierte en un símbolo de una oportunidad perdida que, lamentablemente para el fútbol peruano, podría tener repercusiones a largo plazo en la construcción de un nuevo proceso para la selección nacional.