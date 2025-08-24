Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Oficial: Los convocados de la Selección Peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas

Conoce quiénes son los jugadores citados para trabajar en Videna de cara a los duelos frente a Uruguay y Paraguay.

Por Renato Pérez

Selección Peruana.
© La Bicolor.Selección Peruana.

La Selección Peruana se alista para disputar los últimos partidos en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con chances casi nulas de acceder siquiera al puesto de repechaje, lo ideal sería terminar el actual proceso con la frente en alto y consiguiendo los mejores resultados posibles ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima.

Publicidad
Fuente: La Bicolor.
Fuente: La Bicolor.

Frente a esta situación es que Óscar Ibáñez ya definió quiénes serán los jugadores que integrarán la última convocatoria de la Selección Peruana en este año 2025 si es que hablamos de una competencia oficial. Con algunas sorpresas muy importantes y regresos bastante esperados, el equipo de todos mantiene la base de los últimos años y que en gran medida le otorga jerarquía a la plantilla.

Entre los ausentes más importantes en este reciente llamado está Paolo Guerrero. El delantero de Alianza Lima se viene recuperando de un desgarro sufrido en la Copa Sudamericana e incluso fue él mismo quien confirmó que tras una conversación con Óscar Ibáñez llegaron a la conclusión de que lo mejor era que se ponga a punto del aspecto físico en el menor tiempo posible.

Publicidad

Los convocados de la Selección Peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas

  • Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Enríquez.
  • Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne y Matías Lazo.
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Christofer Gonzáles, Jesús Pretell, Renato Tapia, Jairo Concha y Edison Flores.
  • Delanteros: Álex Valera, Joao Grimaldo, Kevin Quevedo, Luis Ramos, Andy Polo y Kenji Cabrera.
Fuente: La Bicolor.

Fuente: La Bicolor.

Publicidad

Día y hora de los próximos partidos de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Peruana enfrentará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo el jueves 4 de septiembre a las 18:30 hora local y luego se jugará ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima el martes 9 de septiembre a las 18:30 hora local. Veremos si es que el equipo de todos es capaz de darle una alegría al hincha incondicional que seguramente los seguirá acompañando a todos lados, a pesar de que las chances de clasificación son casi imposibles.

Fuente: La Bicolor.
Fuente: La Bicolor.
Paolo Guerrero tendrá despedida emotiva con la Selección Peruana tras no ser convocado por Óscar Ibáñez

ver también

Paolo Guerrero tendrá despedida emotiva con la Selección Peruana tras no ser convocado por Óscar Ibáñez

Nació afuera, juega en Universitario y podría ser llamado a la Selección Peruana por Eliminatorias

ver también

Nació afuera, juega en Universitario y podría ser llamado a la Selección Peruana por Eliminatorias

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Óscar Ibáñez no lo llamó a la Bicolor y los hinchas explotaron en las redes: “Argolla”
Selección Peruana

Óscar Ibáñez no lo llamó a la Bicolor y los hinchas explotaron en las redes: “Argolla”

Las bajas de la Selección Peruana para las últimas dos fechas de Eliminatorias
Selección Peruana

Las bajas de la Selección Peruana para las últimas dos fechas de Eliminatorias

Las sorpresas de Óscar Ibáñez en la lista de convocados de la Selección Peruana
Selección Peruana

Las sorpresas de Óscar Ibáñez en la lista de convocados de la Selección Peruana

Barcos destruyó a Valera: “Después de no querer jugar por su patria, me viene a decir algo a mí”
Liga 1

Barcos destruyó a Valera: “Después de no querer jugar por su patria, me viene a decir algo a mí”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo