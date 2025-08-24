Oficial: Los convocados de la Selección Peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Peruana se alista para disputar los últimos partidos en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con chances casi nulas de acceder siquiera al puesto de repechaje, lo ideal sería terminar el actual proceso con la frente en alto y consiguiendo los mejores resultados posibles ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima.

Fuente: La Bicolor.

Frente a esta situación es que Óscar Ibáñez ya definió quiénes serán los jugadores que integrarán la última convocatoria de la Selección Peruana en este año 2025 si es que hablamos de una competencia oficial. Con algunas sorpresas muy importantes y regresos bastante esperados, el equipo de todos mantiene la base de los últimos años y que en gran medida le otorga jerarquía a la plantilla.

Entre los ausentes más importantes en este reciente llamado está Paolo Guerrero. El delantero de Alianza Lima se viene recuperando de un desgarro sufrido en la Copa Sudamericana e incluso fue él mismo quien confirmó que tras una conversación con Óscar Ibáñez llegaron a la conclusión de que lo mejor era que se ponga a punto del aspecto físico en el menor tiempo posible.

Los convocados de la Selección Peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas

Arqueros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Enríquez.

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Enríquez. Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne y Matías Lazo.

: Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne y Matías Lazo. Mediocampistas : Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Christofer Gonzáles, Jesús Pretell, Renato Tapia, Jairo Concha y Edison Flores.

: Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Christofer Gonzáles, Jesús Pretell, Renato Tapia, Jairo Concha y Edison Flores. Delanteros: Álex Valera, Joao Grimaldo, Kevin Quevedo, Luis Ramos, Andy Polo y Kenji Cabrera.

Día y hora de los próximos partidos de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Peruana enfrentará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo el jueves 4 de septiembre a las 18:30 hora local y luego se jugará ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima el martes 9 de septiembre a las 18:30 hora local. Veremos si es que el equipo de todos es capaz de darle una alegría al hincha incondicional que seguramente los seguirá acompañando a todos lados, a pesar de que las chances de clasificación son casi imposibles.

