Óscar Ibáñez confirmó si seguirá en la Selección Peruana después de terminar las Eliminatorias Sudamericanas

En una esperada conferencia de prensa previa al crucial encuentro contra Uruguay, el director técnico de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, abordó diversos temas de interés, ofreciendo una visión profunda sobre la actualidad del equipo y la confianza que permea en el vestuario de cara a los desafíos venideros. Con su característica serenidad, Ibáñez también compartió sus reflexiones sobre su propio futuro, calificándolo como una cuestión secundaria en este momento tan definitorio.

Análisis de la Selección Peruana por Óscar Ibáñez

Profundizando en el funcionamiento interno del equipo, el seleccionador nacional brindó detalles esclarecedores sobre la atmósfera que se vive en el complejo de entrenamiento. “La comodidad (de los jugadores) quizá pasa por una forma de ser y de hacer selección que nos escucharon muchas veces decirlo, que creemos en ese clima, en ese ambiente, en esa forma de trabajar en selección”, afirmó Ibáñez, subrayando la importancia de un entorno propicio para el desarrollo y el rendimiento.

El estratega enfatizó que la prioridad absoluta para cada jugador es la representación de su país. “La prioridad para los jugadores es la selección, no es un tema menor, y toda esa energía y predisposición la trasladan al campo de juego, creemos en eso, está dando resultados”, puntualizó, destacando cómo el compromiso y la dedicación de los futbolistas se traducen directamente en el desempeño colectivo. Esta filosofía de trabajo, basada en la unidad y el enfoque en el objetivo común, ha sido un pilar fundamental en la gestión de Ibáñez, generando una sinergia positiva dentro del grupo.

Óscar Ibáñez esperará paciente sobre su futuro

Como se había anticipado, el futuro personal de Óscar Ibáñez no parece ser una fuente de preocupación primordial para el entrenador en este momento. Consciente de la delicada situación en las eliminatorias, donde las posibilidades de clasificar al Mundial 2026 son escasas, Ibáñez se mantiene enfocado en el presente y en la necesidad de trabajar con discreción y determinación para culminar este proceso eliminatorio de la mejor manera posible.

“Después, lo que viene se verá”, comentó con pragmatismo, refiriéndose a las especulaciones sobre su continuidad. “Como comenté la vez pasada con Agustín (Lozano), teníamos el compromiso de seguir hasta noviembre, y bueno, después se verá.” Esta declaración ratifica el acuerdo previamente establecido con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y reitera su compromiso de finalizar el calendario de partidos pactado.

Óscar Ibáñez espera por el partido en las Eliminatorias. (Foto: X).

Enfocados en jugar contra Uruguay

Para Ibáñez, la urgencia reside en el compromiso inmediato. “Hoy lo importante es el partido que tenemos mañana, llegar de la mejor manera”, sentenció, dejando claro que su energía y atención están completamente volcadas en la preparación del próximo encuentro. Esta mentalidad, centrada en el día a día y en la mejora continua, es un reflejo de su profesionalismo y su deseo de agotar todas las instancias para lograr el mejor rendimiento posible del equipo, incluso en circunstancias adversas. La afición, por su parte, espera que esta dedicación se vea reflejada en el campo de juego, brindando una actuación digna de la blanquirroja.