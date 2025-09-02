Selección Peruana sorprenderá a todos en Uruguay: saldrá con este once titular por Eliminatorias

Hay novedades importantes dentro del mundo de la Selección Peruana, porque apareció lo que será seguramente la gran novedad del día. El cual tiene que ver con el equipo que estará parando muy pronto, cuando el día jueves juegue contra su similar de Uruguay. Ya con unos apartados que solo conocía Óscar Ibáñez en el parado táctico, pero ahora se pudieron dar a conocer de manera importante.

El once titular de la Selección Peruana versus Uruguay

Lo cuenta Gustavo Peralta en una reciente edición de Hablemos de Max, y explicó al detalle en su cuenta de Twitter: “Información de la Selección Peruana. Este once trabajó hoy Óscar Ibáñez en Montevideo: Gallese, Advíncula, Zambrano, Garcés, López, Noriega, Yotún, Concha (Peña/Gonzáles), Polo, Cabrera (Quevedo) y Ramos. Yotún es la gran novedad, luego se probó mucho. Por ejemplo: un rato Concha, luego Peña y también “Canchita”. Lo mismo con Quevedo y Cabrera. Mañana se define el equipo”.

Con esto nos damos cuenta de que el regreso de Yoshimar Yotún está confirmado, dentro del equipo de todos. Para poder ser el capitán y referente en cancha con certeza, sabiendo de su importancia en el grupo, además de la jerarquía como futbolista a la hora de chocar contra otros cuadros de las Eliminatorias Sudamericanas. Esa es la gran novedad según podemos ver.

Publicidad

Publicidad

ver también La Selección Peruana puede clasificar milagrosamente al Mundial 2026: “Gracias a Donald Trump”

Óscar Ibáñez debe confirmar el equipo inicial de Perú

Después está el clásico parado que nos tiene acostumbrado Óscar Ibáñez, con la decisión por confirmar si juega Sergio Peña o Christofer Gonzáles en el mediocampo. Además, del extremo por izquierda, si se lo gana Kenji Cabrera o Kevin Quevedo. Los dos mencionados con presentes espectaculares en sus clubes, y con la llama encendida para dejarlo todo por La Blanquirroja.

Como bien lo menciona Gustavo Peralta, en las próximas horas habrán novedades de todo lo que es el universo de la Selección Peruana. Pero de ese proyectado saldrá el equipo titular que esté representando a La Blanquirroja contra La Celeste. Que también tiene la obligación de ganar, para olvidarse de la última fecha y enfocarse en el proceso mundialista de 2026.

Yoshimar Yotún regresa a la Selección Peruana. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se jugará el Uruguay vs. Perú?

El esperado encuentro entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas 2025 se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre de 2025 en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo. La transmisión del partido estará disponible en Perú a través de los canales de televisión América TV, ATV y Movistar Deportes. Para quienes prefieran el streaming, el partido podrá seguirse en Movistar TV App, América tvGO y Movistar Play, además de contar con la cobertura especial minuto a minuto de Bolavip Perú.