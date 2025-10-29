El delantero que se necesita en Perú, tiene 30 goles en Europa y solo 16 años

La Selección Peruana si algo carece es de delanteros de nivel, esto se viene dando hace varios años. Ahora con la salida de Paolo Guerrero por edad, la búsqueda de un goleador está en suspenso. Pero ahora apareció un jugador que podría ser clave para que el equipo patrio tenga una nueva esperanza de gol en el futuro.

Si bien tan solo tiene 16 años de edad, tiene un gran talento y sobre todo un olfato como goleador que es envidiable. Su nombre es Joaquin Borekull Urrutia y juega en el Southampton Sub 18. A punta de goles se viene ganando un puesto en el cuadro de los ‘Santos’ y puede ser tomado en cuenta por la Selección Peruana pensando en el futuro.

Nació en Inglaterra, pero puede jugar por Perú gracias a su madre, mientras que por su padre podría hacerlo en Suecia. Su gran talento ha hecho que el equipo inglés le haga un contrato para poder blindarlo y así mantenerlo en el futuro. Esto con la intensión que no se le pueda escapar un talento de este nivel que no es para nada fácil de encontrar.

Hablamos de un goleador que tiene 16 años de edad, pero que en tan solo 25 partidos ha logrado la fría suma de 30 goles. Esto deja más que claro que tiene un gran olfato goleador, siendo un jugador para poder tomar en cuenta, de esos que no aparecen muchos y menos en un país como el Perú, en donde se carece de goleadores.

La decisión de Joaquin Borekull

Hay muchos jugadores que nacieron en Europa y no se sienten muy identificados con el Perú. Por suerte para las aspiraciones nacionales, el jugador ha declarado abiertamente que desea ponerse la camiseta patria. Así que esta es la oportunidad para que en Videna Manuel Barreto ya lo tenga en cuenta para el proyecto juvenil.

El periodista César Mosquera conversó con el joven jugador y este le mencionó que a pesar de poder jugar por otro país como Suecia, prefiere al cuadro patrio: “Ahora puedo jugar para Suecia y Perú. Me gustaría con Perú. ¡Soy peruano!”, fue lo que dijo.

Por lo tanto, será cuestión de tiempo para que se le pueda ver con la camiseta nacional. Por lo menos ya demostró las ganas de poder jugar por Perú, lo que deja en claro que todo está en mano de la Federación hacer realidad este sueño. Aparte de seguir ampliando el universo de jugadores para el cuadro patrio.

