Selección Peruana confirmó su amistoso ante Bolivia: día, horario y estadio elegido

La Selección Peruana confirmó el primer amistoso que disputará en la fecha FIFA de noviembre. ¿Cuál es el otro amistoso que jugará?

La Selección Peruana de Fútbol masculino confirmó de manera oficial que disputará un partido amistoso ante su par de Bolivia en la fecha FIFA de noviembre, la última de este 2026. El duelo se jugará el próximo 13 de noviembre en Lima en horario y estadio a confirmar.

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“¡Una vez más, juntos en casa! La Bicolor vuelve a la cancha para enfrentar a Bolivia en un nuevo amistoso internacional en Lima“, informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

La posibilidad de enfrentar a Bolivia es una buena prueba para Perú de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030. De todas maneras, resta saber qué otro partido disputará ‘La Bicolor’ en esta fecha FIFA de noviembre.

¡𝗨𝗻𝗮 𝘃𝗲𝘇 𝗺𝗮́𝘀, 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮! 🇵🇪❤️‍🔥#LaBicolor 🇵🇪 vuelve a la cancha para enfrentar a Bolivia 🇧🇴 en un nuevo amistoso internacional en Lima 🏟️ #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/Dj00pynWTV — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 16, 2026

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Perú quiere jugar en la altura

Si bien la Selección Peruana no saldrá del país, lo cierto es que aún no hay segundo amistoso confirmado. En un primer momento, se especuló con que fuese Costa Rica el rival en la altura de Cusco. Luego, surgió la posibilidad de Honduras que, hasta el día de hoy, es la más cercana de hacerse realidad.

Lo cierto es que la intención de la FPF es que se juegue en la altura para empezar a probar futbolistas en este tipo de condiciones. Sin embargo, si bien se confirmó Bolivia, el duelo en Cusco aún no fue oficializado.

Se especula que este posible duelo en la altura se juegue el martes 17 de noviembre y que el rival sea Honduras. La FPF deberá confirmarlo en las próximas horas.

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Los detalles del amistoso entre Perú y Bolivia

Perú enfrentará a Bolivia en un amistoso internacional el viernes 13 de noviembre en Lima. El estadio y el horario para el duelo no están confirmados.

El último antecedente entre ‘La Bicolor’ y ‘La Verde’ se remonta al 21 de diciembre de 2025 cuando se enfrentaron en un amistoso en Chincha. El seleccionado peruano ganó 2-0 con goles de Piero Magallanes y Bassco Soyer.

Aquel partido tuvo como director técnico a Gerardo Ameli porque el seleccionado que jugó fue el organizado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP).

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