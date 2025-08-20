¡Pesos pesados! Los jugadores que se alistan para volver a la Selección Peruana de cara a las Eliminatorias

Con la mirada puesta en la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas del mes de septiembre, la Selección Peruana tendrá que realizar el mejor papel posible. Lejos de una clasificación al menos por medio del repechaje, Óscar Ibáñez estaría preparando en la interna de Videna el regreso de algunos pesos pesados que de todas maneras le darían un gran salto de calidad al equipo.

Sabiendo que el rendimiento de la Blanquirroja ha sido bastante irregular durante la actual campaña mundialista y que por momentos se ha podido ver una especie de mejora en el último tramo con el actual comando técnico, nombres como los de Yoshimar Yotún, Joao Grimaldo, Christian Cueva, Christofer ‘Canchita’ Gonzáles, Miguel Araujo y Pedro Aquino estarían de vuelta para septiembre.

Teniendo en cuenta este posible panorama que se avecina en la interna de la Selección Peruana, se espera que los próximos encuentros frente a Uruguay de visita y Paraguay de local puedan significar realmente una despedida importante del proceso clasificatorio, además representaría una decisión de Óscar Ibáñez que en cierta manera podría ser aplaudida por los aficionados incondicionales.

¿Cuál es el presente de los jugadores que volverían a la Selección Peruana?

Recientemente se pudo conocer que Yoshimar Yotún viene siendo seguido muy de cerca desde el comando técnico de la Selección Peruana. Desde su reaparición en Sporting Cristal, el volante ya empezó a ser titular y va a seguir ganando más minutos de competencia. Joao Grimaldo esta destacando con Riga FC de Letonia, marcando goles y dando asistencias, así que es muy probable que su nombre esté en la próxima lista de convocados.

Christian Cueva es otro de los jugadores peruanos con más regularidad en el extranjero. Es titular en Emelec y está recuperado del desgarro sufrido hace algunas semanas. Por su parte, Christofer ‘Canchita’ Gonzáles es el ’10’ de Sporting Cristal y está rindiendo en gran nivel desde hace rato, así que sus buenos rendimientos deberían ser aprovechados por la Blanquirroja.

Finalmente, y no por ello menos importante, vamos con dos casos que dependen de su evolución. Miguel Araujo ahora está lesionado de la muñeca y tendríamos que esperar que pueda recuperarse para que vuelva a las canchas, mientras que Pedro Aquino acaba de llegar a Alianza Lima y faltaría ver qué tanto ritmo de continuidad podría alcanzar en los próximos días cuando llegue a la capital.

¿Cuándo se dará a conocer la lista oficial de convocados de la Selección Peruana?

De acuerdo a una información del comunicador deportivo Gustavo Peralta, el profesor Óscar Ibáñez revelará la lista oficial de convocados de la Selección Peruana el próximo domingo 24 de agosto luego del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Con miras a los duelos frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, en las próximas horas se darán a conocer mayores detalles del itinerario que tendrá el equipo de todos.

