Óscar Ibáñez debe definir: Cómo repercute la llegada de Erick Noriega a Gremio en la Selección Peruana

La Selección Peruana está entrando a la recta final de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Si bien gran parte de la hinchada considera que el equipo ya está eliminado, para Óscar Ibáñez todavía hay una opción de clasificar y no pierde las esperanzas de lograrlo. Pero ahora tiene un nuevo dolor de cabeza gracias a un jugador que la ha venido rompiendo.

Se trata de Erick Noriega, un jugador que acaba de dejar la Liga 1 para probar suerte en el fútbol internacional. En este caso le tocó emigrar hacia Brasil, una plaza muy complicado en donde jugará ante grandes rivales con Gremio. Este cambio podría repercutir en su estadía en la ‘Bicolor’, en donde ha comenzado a ser uno de los convocados de manera fija.

Erick Noriega en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Su llegada a una de las ligas más competitivas del mundo deja en claro su nivel no solo actual, sino futuro. Por lo que claro esto podría determinar que pueda tener un mayor protagonismo en la Selección Peruana. Sobre todo ahora que hay jugadores que están en bajada con su rendimiento, como podría ser Renato Tapia, que pasó de competir en una liga top a irse a Emiratos Árabes.

Esta decisión podría ser crucial para lo que resta de las Eliminatorias. Quedan dos duros juegos ante Uruguay y Paraguay, si se desea ganar ambos, es importante poner a los mejores. En este caso Noriega ha hecho méritos para incluso estar en el once titular. Ya sea como un defensor central o de volante central, por ahí Óscar Ibáñez va a tener que determinar que es lo que más le conviene al equipo.

Presente y futuro con Erick Noriega en Perú

Con 23 años, Erick Noriega hoy en día es uno de los presentes más prometedores del fútbol peruano. Viene demostrando un crecimiento importante, en Alianza Lima dejó gratos partidos no solo en la Liga 1, sino a nivel internacional ya sea en Copa Libertadores o Copa Sudamericana. En estos certámenes a sabido destacar de gran manera.

Por lo que se esperaría que a corto plazo pueda ocupar un lugar fijo en la Selección Peruana. Su llegada a un fútbol más competitivo hará que gane mucha más experiencia, así pueda convertirse en un importante elemento que puede incluso convertirse en titular absoluto en Perú.

Erick Noriega vs. Colombia (Foto: FPF).

¿Cuántos partidos tiene Erick Noriega en la Selección Peruana?

Erick Noriega no ha tenido muchas oportunidades de jugar en la Selección Peruana. Jorge Fossati fue el primero que confió en él y lo terminó haciendo debutar con 22 años. Este juego fue en la victoria ante Nicaragua en el Estadio Alejandro Villanueva, victoria por 2-0 en el que estuvo 17 minutos entrando por Carlos Ascues que salió lesionado.

El segundo partido que jugó ya fue de manera oficial y fue ante Colombia por las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. En ese encuentro también ingresó por una lesión, en este caso por Pedro Aquino que no pudo continuar y disputó 37 minutos.

