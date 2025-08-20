La Selección Peruana se alista para la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Si bien las chances de clasificación son bastante remotas y se espera un milagro de por medio, lo ideal sería despedirse con la frente en alto. Por ello es que Óscar Ibáñez podría confiar en algunos pesos pesados en su convocatoria, tal y como sería el caso de Yoshimar Yotún.

Fuente: La Bicolor.

El capitán de Sporting Cristal ya está totalmente recuperado de la dura lesión que sufrió en el 2024 y que lo tuvo por 15 meses fuera de los campos de juego. Hoy incluso ya es titular en el equipo celeste y claramente sigue siendo uno de los máximos referentes de la Selección Peruana, por lo que el estratega nacional tendría en mente darle una nueva oportunidad de ser convocado.

De acuerdo a una reciente revelación del diario ‘El Comercio‘, se ha podido conocer que Óscar Ibáñez junto a su comando técnico están siguiendo muy de cerca la evolución de Yoshimar Yotún desde que regresó a la competencia oficial hace algunas semanas, así que existe una enorme consideración para que se concrete su vuelta pensando en los duelos oficiales del mes de septiembre.

Los números de Yoshimar Yotún desde que regresó al fútbol profesional

Vistiendo la camiseta de Sporting Cristal y en lo que va de la presente temporada 2025, Yoshimar Yotún disputó un total de 4 partidos en el Torneo Clausura 2025. Sumando 132 minutos de competencia oficial y siendo titular en el más reciente triunfo por 1-3 frente a Binacional en la ciudad de Juliaca, el volante nacional cada vez se muestra mejor físicamente y en buenas condiciones de progreso.

En su regreso a las canchas anotó un gol ante Sport Huancayo y desde ya se prevé que pueda ser titular indiscutible en las planificaciones estelares del profesor Paulo Autuori. Desde este panorama es que el popular ‘Yoshi‘ volvería a tener un espacio en la Selección Peruana y que Óscar Ibáñez lo considere como uno de los regresos más esperados, a pesar de que en estos momentos no hay muchas oportunidades de concretar una clasificación al Mundial 2026.

Día y hora de los próximos partidos de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Peruana disputará los 2 encuentros finales de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 a partir del siguiente mes. El primero será ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo el próximo 4 de septiembre a las 18:30 hora local y luego se jugará frente a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima el 9 de septiembre a las 18:30 hora local.

