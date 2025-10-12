André Carrillo se ha convertido en una de las grandes tentaciones de un importante equipo de Brasil. El mediocampista nacional esta campaña antes de su lesión ha demostrado un gran rendimiento dentro de la cancha. Siendo importante a la hora de la tenencia del balón. Por eso ahora un importante club quiere contar con sus servicios.

Ramón Díaz es uno de los entrenadores que tiene al peruano como uno de sus jugadores casi fetiche. En los últimos tiempos ha buscado siempre tenerlo en sus clubes pues sabe lo que puede llegar a dar dentro de la cancha. Su primera experiencia juntos fue en el Al Hilal, en donde lograron conocerse y hacer un gran trabajo.

André Carrillo en Al Hilal (Foto: Getty).

Después se volvieron a ver las caras en el Corinthians, club en el que actualmente milita la ‘culebra. Ahí consiguieron hacer un gran torneo en el Campeonato Paulista, en donde lograron superar al Palmeiras, lo que los puso con un total de 31 títulos ganados. Pese a ese buen inicio de campaña, el argentino terminó dejando el cargo por malos resultados en el Brasileirao.

¿Qué equipo quiere a André Carrillo en Brasil?

Se trata del Internacional de Porto Alegre, el conjunto que hoy tiene como entrenador a Ramón Díaz. El argentino está buscando fichar a varios jugadores para el 2026 y uno de los que quiere a todo costo es al peruano Carrillo. Lo ve como una pieza importante para su esquema.

Según lo que se ha podido conocer, Díaz está siguiendo a varios jugadores para armar un poderoso equipo el 2025. Aparte del peruano, también aparecen nombres como Fabrizio Angileri y Ángel Romero, así lo pudo dar a conocer el periodista Samir Carvalho.

Eso sí, el único inconveniente con la ‘Culebra’ es que todavía tiene contrato con su actual club. Lo que hace que no sea tan sencillo llegar a un acuerdo para ficharlo. Esto debido a que tiene contrato hasta finales del 2026, así que solo un pago podría sacarlo del ‘Timao’. Algo que no va a ser sencillo, pues el club paulista considera al peruano como un importante elemento, así que no lo van a soltar nada fácil.

¿Qué otro equipo quiere a André Carrillo?

Uno de los que llegó a sonar en su momento es Universitario de Deportes, se dijo que lo veían como buenos ojos para llegar al Monumental. El mismo jugador dejó en claro que está dispuesto a vestir la ‘crema’, esto a pesar de su pasado en Alianza Lima.

En su momento Jean Ferrari pudo conversar con él, pero no se llegó a dar una respuesta positiva. El Corinthians terminó fichándolo antes de que se ponga la camiseta ‘crema’. Ahora todo está en manos de los de Ate volver a conversaciones cuando acabe contrato.

