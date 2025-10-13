Reimond Manco, exfutbolista y ahora comentarista digital en su programa “A la cama con el Rei”, analizó el debut de Felipe Chávez, jugador de 18 años del Bayern Múnich, con la selección peruana en un reciente amistoso. Manco se mostró cauto sobre el futuro del mediocampista, pero fue directo al señalar aspectos clave que debe mejorar para consolidarse en el equipo nacional.

Reimond Manco analizó a Felipe Chávez

El punto principal de su análisis fue contundente: “Jugó exactamente 18 minutos y no tocó ni una vez la pelota”. Con esta observación, Manco desestimó las teorías conspirativas que circulaban en redes sociales, que sugerían una “argolla” o que sus compañeros se negaban a pasarle el balón. “Ya hay que dejarnos de coj***… no empecemos con eso”, sentenció, atribuyendo la falta de participación a factores puramente deportivos.

Felipe Chávez en la Videna. (Foto: X).

A pesar de su crítica, el exjugador del PSV Eindhoven pidió paciencia a la afición y a la prensa. Recordó que Chávez es muy joven y viene de una formación diferente en el Bayern Múnich. En este sentido, Manco hizo un llamado a no “matar” al deportista tras una actuación discreta, argumentando que el jugador está en un proceso que requiere tiempo y desarrollo gradual para adaptarse al fútbol de selecciones.

Aconsejó futbolísticamente a Felipe Chávez

Sin embargo, el consejo más valioso se centró en la iniciativa y el liderazgo en el campo. Manco reconoció que el contexto del partido era complicado, con la presión alta del rival limitando las líneas de pase. No obstante, diagnosticó que a Chávez “le faltó mucha movilidad” para desmarcarse.

Al detallar lo que se espera de un mediocampista en esa posición, Manco explicó que un enganche debe buscar el balón al pie para “solucionar” problemas y “ponerse el equipo al hombro”. En sus palabras, la capacidad de mostrarse constantemente, pedir el balón y asumir la responsabilidad en momentos de apremio es lo que distingue a un futbolista “bravo”.

Protege al crack del Bayern Múnich

Por lo tanto, Reimond Manco ofreció un diagnóstico equilibrado: por un lado, protegió a Felipe Chávez de críticas excesivas e injustas debido a su edad; por otro, le proporcionó una hoja de ruta clara enfocada en la movilidad, la iniciativa y el temple para que pueda triunfar y convertirse en un elemento clave en los próximos desafíos de la Selección Peruana.