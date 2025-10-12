La fría reacción de Felipe Chávez al ver a la prensa tras su debut con la Selección Peruana

Uno de los jugadores que ha sido seguido por todos los hinchas y la prensa en general en esta última convocatoria es Felipe Chávez. El mediocampista de la Selección Peruana ha sido la gran sensación por su primer llamado. Todos querían verlo jugar, pues no es nada fácil seguirlo en Alemania en donde juega en las reservas.

Eso sí, su primer paso por el equipo patrio no fue el mejor, tuvo un debut bastante opaco. Jugó 13 minutos, tan solo logró tocar una vez el balón y para colmo, el equipo peruano terminó perdiendo por 2-1 ante Chile en la última jugada. Lo que terminó opacando el debut de varios jugadores a nivel internacional con Perú.

La reacción de Felipe Chávez con la prensa peruana

Esta es la primera vez que Felipe Chávez tiene contacto con la prensa peruana con tanta intensidad. El mediocampista del Bayern Múnich fue abordado en el aeropuerto Jorge Chávez en busca de su vuelo hacia Alemania. Como era de esperar, los periodistas se le acercaron en masas para poder hablar con él en busca de sus primeras declaraciones.

Pero la prensa no esperó que el ‘Pippo’ como lo conocen en Alemania no diga ni una sola palabra. El mediocampista fue interrogado en varias oportunidades, pero este no dijo ni una sola palabra. Caminó recto, como si la prensa no estuviera ahí, a veces veía el celular, pero no contestó en ningún momento.

Tweet placeholder

Hay que precisar que esta es la primera vez que Felipe Chávez tiene un contacto así con la prensa y es posible que el idioma todavía no lo domine. Así como la primera vez que llegó Oliver Sonne, que no tenía mucha idea sobre el español, tal cual pasa con el mediocampista, que aparte es un jugador bastante tímido. Algunos decían en redes que estaba molesto o que decepcionaba por no hablar. Pero el idioma por ahora es una barrera que seguramente trabajará para acortarla.

Tweet placeholder

¿Qué dijo Marcos López de Felipe Chávez?

Uno de los líderes de esta nueva Selección Peruana es Marcos López, quien no dudó en hablar de Felipe. Mencionando que es un jugador que tiene una gran calidad y que espera que pueda seguir desarrollándose. Por lo que deja en claro que ha dejado una buena sensación en sus nuevos compañeros de equipo en su paso por la Videna.

“La selección peruana no es para cualquiera. Los jóvenes que debutaron lo hicieron de la mejor manera. Felipe Chávez tiene condiciones y un futuro impresionante“, explicó el defensor a la prensa.

Tweet placeholder

