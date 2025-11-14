Ricardo Gareca dejó mal parado a Agustín Lozano al asegurar que siempre quiso su renovación: “Tengo todo en mi teléfono”

Por más que Ricardo Gareca ya no tenga nada que ver con la actualidad del fútbol peruano, cualquier relación o nombramiento a su nombre genera tendencia, así como se evidenció hace algunos días cuando Agustín Lozano quiso limpiarse de la responsabilidad que significó la renovación del entrenador en el año 2022. Ahora es cuando el ‘Tigre’ respondió y lo dejó muy mal parado.

Publicidad

Publicidad

“Yo creo que Gareca tuvo otras razones, no sé por qué no las quiso decir. Habló bastante, pero no ha dicho todo, falta la verdad. Yo solamente digo que falta la verdad. Lo único que te puedo decir es que, como presidente de la FPF,hice hasta lo imposible y quizás hasta cosas que ni ustedes lo harían para que el proyecto continúe y pueda seguir”; reveló Agustín Lozano en ‘Trivu TV‘.

A raíz de estas llamativas declaraciones, las cuales por cierto muy pocos consideran verdaderas en el ámbito deportivo local, el día de hoy se tuvo la palabra de Ricardo Gareca para sentenciar que tiene absolutamente todas las conversaciones con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, así que en cualquier momento podría salir a la luz lo que en el papel se le pudo ofrecer.

Publicidad

Publicidad

La revelación de Ricardo Gareca en una clara respuesta a Agustín Lozano

“Hay que preguntarle a Lozano, qué te puedo decir. Qué puedo aportar de lo que ya me conocen. Eso hay que preguntarle y que diga la verdad. Tengo todo en mi teléfono, tengo la última conversación que tuve con él, el último diálogo, todo”; confesó Ricardo Gareca en horas de la tarde en una entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ en una especie de respuesta hacia Agustín Lozano.

ver también Derrota 5-1 de la Selección Peruana en amistoso ante PFC Sochi de Rusia: Fabio Gruber metió un gol en contra

Además de estas contundentes palabras, el ‘Tigre‘ no quiso quedarse en los rumores del pasado cuando se le ofreció una renovación en la Selección Peruana en 2022, sino en la FPF debería enfocarse en mejoras. “No te olvides que se pasó de una selección que tenía 7 años y medio de proceso a un proceso de conducción en el que hay cuatro técnicos en la selección en apenas 4 años”.

Publicidad

Publicidad

¿Ricardo Gareca no renovó con Perú por un factor económico?

En la misma conversación del día de hoy con ‘Fútbol Como Cancha‘, Ricardo Gareca enfatizó en que en ningún momento habló del tema económico con Agustín Lozano y solo detalló aspectos deportivos. Fue su abogado quien se reunió para que justamente se llegue a un acuerdo, el cual nunca se dio y desde la FPF mandaron una comitiva para hacerse cargo de la situación.

Fuente: Getty Images

Ya sabemos cómo terminó el asunto. El ‘Tigre’ se fue de la Selección Peruana luego de casi 8 años al mando y a partir de dicha época el equipo se vino de mal en peor. Si bien es cierto que el aspecto futbolístico ha decaído notablemente, la gestión dirigencial en la FPF sigue dejando bastante qué desear, por decir lo menos, y la verdad es que no hay espacio para pensar en que se pueda mejorar.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES