Se cancela: La Selección Peruana no pudo viajar a Europa para el amistoso ante Rusia y Chile

Malas noticias para la Selección Peruana que comienza con el pie izquierdo su periplo por Europa. El conjunto patrio en este caso no podrá viajar como estaba previsto hacia Francia. Se tenía programado el traslado del conjunto patrio este sábado 8 de noviembre, pero tendrá que aplazarlo por una situación que se escapa de las manos de la logística que se tenía planeada.

Todo estaba bien listo para el viaje del equipo patrio con miras a los amistosos en Rusia. Pero lastimosamente habrá un cambio de última hora en el itinerario de la ‘Bicolor’. El vuelo fue cancelado para este sábado, pues por un tema de salud del capitán no podrá realizarse este viaje. Así se pudo conocer por medio del periodista Gustavo Peralta.

“La selección peruana no pudo viajar rumbo a Rusia. El vuelo ha sido cancelado por un tema de salud del capitán, según le informó la aerolínea a la FPF. La bicolor iba a hacer Lima-Paris-Estambul y San Petesburgo. Ahora todo se complica porque se alteran las conexiones”, expuso en sus redes sociales.

Jugadores de la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

De esta forma, van a tener que hacer algunos ajustes en la planificación ahora con este inconveniente. Para comenzar ahora van a tener que hacer el viaje este domingo por la mañana. Pero hay que recordar que para llegar hasta Rusia van a tener que hacer un largo trayecto. Estamos hablando de un promedio de 30 horas para llegar a su destino final.

¿Cuándo va a jugar la Selección Peruana sus amistosos en Rusia?

Este retraso complica un poco los planes del equipo patrio con miras al primer partido que tendrán. Pues no podrán trabajar con el plantel completo como se tendría previsto. Ya que llegarán mucho más tarde de lo estipulado.

Hay que recordar que el primer juego será este miércoles 12 de noviembre, por lo que habrá menos días para que se preparen al 100%. Este encuentro será ante Rusia, será en San Petersburgo y se disputará en el estadio Gazprom Arena desde las 12:00 horas del mediodía en el Perú.

Después de este encuentro, se dará el choque frente a Chile en una edición más del ‘Clásico del Pacífico’. Duelo que en este caso es el martes 18 de noviembre desde las 11:00 horas del Perú en el Stadion Fisht en Sochi.

