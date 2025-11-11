La previa del amistoso internacional entre Perú y Rusia ha estado marcada por una gran incertidumbre logística y deportiva, más que por el análisis táctico. Tras un viaje que se convirtió en una odisea, la delegación peruana finalmente llegó a San Petersburgo con apenas unas horas de antelación para el encuentro. A pesar de los retrasos significativos y la preocupación por el estado físico de los jugadores, la última palabra desde las organizaciones ha sido clara: el partido sigue en pie.

¿Se suspende el partido amistoso entre Perú y Rusia?

La raíz de toda la controversia fue la cancelación del vuelo chárter que debía trasladar a la “Bicolor” directamente desde Lima el pasado sábado. Este imprevisto obligó al comando técnico y a los futbolistas a pasar por una agotadora travesía de múltiples escalas (Lima, París, Estambul) que extendió el tiempo de viaje a cerca de 36 horas. Como consecuencia directa, el equipo perdió dos valiosos días de trabajo y planificación táctica en suelo europeo, vitales para la aclimatación.

Rusia será el rival de la Selección Peruana. (Foto: X).

Ante la magnitud del retraso, la posibilidad de una cancelación o reprogramación del encuentro fue un tema de intensa especulación. Sin embargo, fuentes cercanas a la Federación Rusa y a la organización local han sido tajantes al respecto. Tal como lo mencionó el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, resulta “difícil que Rusia postergue el partido” dado que la organización anfitriona ya tiene el evento totalmente montado, incluyendo el show previo y toda la infraestructura logística en el Gazprom Arena.

Rusia tiene una decisión bastante concreta

La firmeza de Rusia en mantener la fecha se impone sobre la dificultad de Perú. Esto significa que el enfrentamiento se disputará indefectiblemente este miércoles 12 de noviembre de 2025 al mediodía (12:00 p.m. hora peruana). Para el equipo nacional, este escenario obliga al entrenador Manuel Barreto a modificar completamente su planificación inicial. El alto nivel de desgaste físico obliga a extremar las precauciones con el once titular.

Es casi un hecho que Perú saldrá al campo con un equipo que no pudo realizar los entrenamientos tácticos deseados. Barreto se verá forzado a alinear a jugadores que muestren mejores condiciones de recuperación o, incluso, a experimentar con futbolistas que no estaban en los planes iniciales. El objetivo principal pasará a ser minimizar el riesgo de lesiones tras el agotador viaje y evaluar la respuesta de los futbolistas en una situación de extrema adversidad.

La Selección Peruana está con lo justo

Con esto podemos darnos cuenta de que, la espera y la polémica han llegado a su fin. A pesar de la fatiga, las horas de vuelo pérdidas y los inconvenientes logísticos, el compromiso amistoso entre Perú y Rusia en San Petersburgo está confirmado. El resultado de esta atípica preparación se verá reflejado en el césped, en un duelo que servirá para medir el temple y la capacidad de reacción de los seleccionados peruanos bajo una presión inusual.

