Selección Peruana pierde nuevamente a Alex Valera por su lesión en Universitario jugando la Liga 1

La Federación Peruana de Fútbol se prepara para oficializar en las próximas horas la desconvocatoria de Alex Valera, el delantero goleador de Universitario de Deportes, de la Selección Peruana. La decisión, que se venía gestando en los círculos deportivos, responde a molestias físicas que el jugador viene arrastrando, generando una considerable preocupación tanto en la Videna, sede de la FPF, como en el conjunto casi tricampeón nacional, que se encuentra en un momento crucial de su temporada.

Alex Valera quedará fuera de la Selección Peruana

Según información difundida por el periodista Enrique Vega de A Presión Radio a través de su cuenta oficial de X, las dolencias de Valera se centran en la zona lumbar. Esta revelación no ha sorprendido del todo, ya que su ausencia en el último encuentro de Universitario había encendido las alarmas y levantado sospechas sobre su estado físico. Adicionalmente, el departamento médico del club crema ha reportado una dolencia muscular en el recto anterior, sumando un nuevo motivo de preocupación al panorama.

Ante este escenario, la prioridad ha sido, sin duda, la salud y pronta recuperación del futbolista, por encima de su participación en el compromiso internacional. La desconvocatoria de Valera cobra especial sentido considerando el carácter amistoso del partido que la selección peruana disputará contra Chile. Poner en riesgo la recuperación de uno de los goleadores más importantes del campeonato local por un encuentro de preparación sería una decisión irresponsable, tanto para el jugador como para los intereses de su club.

Alex Valera quedará fuera de la Selección Peruana. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Universitario había avisado sobre Alex Valera

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, había expresado públicamente su inquietud, solicitando a la FPF ser “cuidadosa” con la condición física del futbolista. Esta declaración reflejaba la imperiosa necesidad de Universitario de contar con Valera en su mejor forma para afrontar las jornadas finales de la Liga 1, donde persiguen el anhelado tricampeonato. Se espera que Alex Valera permanezca bajo el estricto cuidado y seguimiento del departamento médico de Universitario. El objetivo primordial es asegurar su óptima condición física para las decisivas jornadas finales de la Liga 1, donde su aporte goleador y su presencia en el campo serán fundamentales.

Mientras tanto, el comando técnico de la selección nacional se enfrenta a una nueva disyuntiva: ¿convocar a un reemplazo de emergencia para cubrir la ausencia de Valera, o afrontar el amistoso con los delanteros ya disponibles en la nómina? Esta decisión será crucial para la estrategia del equipo en el próximo encuentro y podría abrir la puerta a otras promesas del fútbol peruano. La situación de Valera subraya la delicada balanza entre los compromisos de selección y las necesidades de los clubes en momentos clave de la temporada.