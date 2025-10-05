Álvaro Barco pide calma pese a gran ventaja de Universitario: “Nosotros no festejamos nada”

Universitario de Deportes está en un momento increíble y se le vienen dando los mejores resultados en la Liga 1. Pero a pesar de esto, en la interna del cuadro de Ate no se quieren confiar y van paso a paso. Por eso se ha conocido que todavía no se sienten ganadores del campeonato.

Álvaro Barco habló luego del partido que la ‘U’ ganó frente a Juan Pablo II College por 3-0 en el Monumental. Este triunfo se dio en una jornada en la que se han dado varios resultados favorables, pues los equipos que están arriba en la tabla, todos terminaron perdiendo y dejando la oportunidad de acercarse a los ‘cremas’.

Es así como ya varios ven a los ‘merengues’ como los campeones del fútbol peruano por tercera vez consecutiva. Pero la realidad es que en la interna se lo están tomando con paños fríos, para no confiarse y tener problemas en la recta final que ya ha comenzado.

“Súper satisfecho, contento. Creo que el equipo está a paso firme. Hoy nuevamente demostró que está jugando a gran nivel. Jugador que entra, jugador que sale demuestra que está en toda su plenitud y esto nos da confianza para poder llegar al objetivo. Nosotros no festejamos nada, hay que tener la tranquilidad necesaria para llegar al final”, comenzó diciendo Barco a Gol Perú.

Luego habló del rendimiento de algunos jugadores de Universitario. Mencionando que el nivel es bastante competitivo en todo el plantel, esté quien esté siempre muestra un gran rendimiento bueno.

“La verdad que ha sido una satisfacción que haya podido jugar Diego Churín y anote un gol. Es una preocupación por el lado de Alex Valera porque en estos momentos es de nuestros mejores jugadores. Una pena que no se le haya podido utilizar, tiene un problema muscular que podría ser mucho más serio si se le exige, así que en ese sentido estamos al punto de no haberlo utilizado. Sin duda que se trata de algo que puede ser serio”, explicó.

El pedido de Álvaro Barco a la FPF

Por otro lado, Álvaro Barco hizo un pedido directamente a la FPF para la próxima fecha FIFA. En la que espera que sus convocados puedan tener un trato diferente, esperando que puedan llegar de la mejor forma a la recta final del Torneo Clausura.

“Nos encanta que vaya a la selección peruana y que se muestre internacionalmente, pero quisiéramos que vuelva en mejores condiciones. Tenemos una etapa final de campeonato importante y hay que evaluar que este será un amistoso. En ese sentido, queremos que la Federación sea cuidadosa con nuestros jugadores, hay que considerar que creo que el partido será en una cancha sintética. Vamos a esperar el diagnóstico que haga la selección respecto a Alex Valera”, fue lo que comenzó diciendo.

Luego habló de la situación de Álex Valera, que no está en las mejores condiciones para lo que se viene en esta fecha FIFA.

Alex Valera en la Selección Peruana (Foto: Getty).

“Es nuestro goleador, uno de los mejores jugadores y aprovecho en decir que se cuiden a nuestros jugadores porque se trata de la etapa final y de conseguir un posible tricampeonato. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos conversar en ese sentido. Tanto es así que no lo hemos podido utilizar. Alex es un jugador diferente que en pocos minutos puede voltearte el marcador. Si se trata de un partido amistoso con cierto régimen de riesgo, porque es una cancha sintética, ojalá que puedan valorar esta situación“, sentenció.

