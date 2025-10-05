¿Debió ser expulsado? La durísima entrada de Anderson Santamaría en el ‘U’ vs. Juan Pablo II y que genera ruido en Alianza Lima

Universitario de Deportes venció 3-0 a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 y claramente su cercanía al tricampeonato nacional es lo más llamativo de la jornada, aunque una de las jugadas que más polémica generó durante el encuentro jugado esta noche en el Estadio Monumental de Ate tuvo que ver con una durísima entrada de Anderson Santamaría que de forma sorpresiva no fue sancionada ni con amarilla ni con roja.

Frente a esta situación es que desde Alianza Lima no se quedaron tranquilos y todo parece indicar que estuvieron muy al pendiente del partido que sostuvo su clásico rival del fútbol peruano. Y es que a los 54 minutos de juego, en una acción en el mediocampo, Anderson Santamaría planchó muy fuerte a Cristhian Tizón y el atacante cayó tendido en la cancha en una clara advertencia de fuerte dolor.

El árbitro sancionó infracción, eso sí, pero no sacó ninguna tarjeta ni tampoco fue asistido por el VAR cuando en jugadas muy parecidas de otros encuentros se ha podido apreciar un desenlace totalmente distinto. Es justamente por ello que los hinchas de Alianza Lima hicieron énfasis en que si tratara de Carlos Zambrano o Renzo Garcés como los protagonistas, de todas maneras se habría dado una expulsión de por medio.

“Si fuera Zambrano o Garcés, rojas y 6 fechas de suspensión y diríamos que está bien. Ahora lo hace Santamaría y no pasa nada ni amarilla. La CONAR dirá que todo está bien” y “Anderson Santamaría pisa a Tizón y el VAR ni se aparece en el Monumental. El árbitro ni se sacó amarilla al defensa de Universitario. Lo mismo pasó con Inga en el Mansiche hace menos de una semana”; se puede apreciar en comentarios a través de ‘X’ respecto a la acción del defensor de la ‘U’.

De esta manera, queda clarísimo que la postura de los hinchas de Alianza Lima tiene que ver con que las decisiones arbitrales no son los mismas en este Torneo Clausura 2025. Lo concreto es que hay acciones que tienen distintas posturas por parte de quienes tienen que impartir justicia y que se contradicen de acuerdo a los partidos que se vienen dando. Hoy el nombre de Anderson Santamaría justamente genera tendencia por ello y ni qué hablar de lo que hubiera pasado si Universitario de Deportes se quedaba con 10 jugadores.

¿Qué dijo Cristhian Tizón tras la falta que sufrió de Anderson Santamaría?

En conversación con ‘GOLPERÚ‘ luego del triunfo por 3-0 de Universitario de Deportes sobre Juan Pablo II, fue Cristhian Tizón quien dio la cara y habló de lo que fue la acción que protagonizó junto a Anderson Santamaría. “Me llevé un par de golpes, pero es parte de. Estos equipos si tienes la pelota también se van a desesperar, pero no fue así. Me voy triste por el resultado porque dejamos todo siempre. Intentamos todos, pero yo siempre voy para adelante”.

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y del Acumulado 2025

