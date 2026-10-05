Selección Peruana recibe dura advertencia antes de jugar el último partido amistoso contra Colombia

La Selección Peruana está próxima a jugar, contra Colombia. Hay un aviso previo para este duelo, que tendrá que tomar en cuenta Mano Menezes.

El panorama para la Selección Peruana toma un matiz estratégico de alta relevancia tras las revelaciones vertidas desde la prensa cafetera. Las recientes declaraciones del periodista colombiano Carlos Pulido en el programa Al Límite abren un escenario sumamente provechoso que el estratega Mano Menezes deberá analizar al detalle previo al esperado enfrentamiento contra Colombia.

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Según advirtió Pulido, el conjunto rival afronta este compromiso inmerso en serias dudas y bajo un marcado escepticismo por parte de su afición y la crítica especializada. Los últimos resultados de la escuadra cafetera, marcados por un tibio empate frente a México y una amarga derrota ante Paraguay, han encendido las alarmas en un plantel que busca asentarse.

Selección Peruana espera para jugar contra Colombia. (Foto: X).

Las dudas y la crisis en el recambio de Colombia

Este convulsionado momento coincide con un delicado proceso de recambio generacional en el vestuario colombiano, un factor que suele restarle fluidez y solvencia a cualquier equipo. La transición de nombres históricos hacia jóvenes promesas suele traducirse en desatenciones defensivas y desacoples tácticos que los rivales de turno pueden explotar.

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Para La Bicolor, esta advertencia representa una oportunidad inmejorable para golpear en los momentos precisos y trasladar toda la presión al campo contrario. Si el equipo peruano logra plantarse con firmeza desde el pitazo inicial, el murmullo de las tribunas y la prisa del rival comenzarán a jugar a favor del plan de juego nacional.

La estrategia de Mano Menezes para golpear

En ese sentido, la gestión del ritmo de partido resultará fundamental para desesperar a un conjunto colombiano obligado a revertir su imagen. Sostener la posesión del balón mediante secuencias largas y mantener un bloque defensivo compacto acentuará las imprecisiones de una escuadra que saltará al campo golpeada anímicamente.

Asimismo, la velocidad en las transiciones de ataque hacia defensa se perfila como la principal arma ofensiva de Perú para este compromiso. Explotar los espacios que deje Colombia al adelantarse masivamente en campo rival permitirá generar jugadas claras de gol, donde la efectividad en el área chica será la clave para inclinar la balanza.

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🎙️Carlos Pulido sobre la recepción de la hinchada cafetera hacia Nestor Lorenzo, DT de Colombia:



"HAY MUCHAS DUDAS Y ESCEPTISIMO DESDE EL EMPATE CON MÉXICO Y LA DERROTA ANTE PARAGUAY"



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El objetivo de Perú para consolidar su idea de juego

Por su parte, el equipo dirigido por Mano Menezes tampoco llega exento de exigencias a este crucial cotejo de preparación. Tras el fuerte desgaste físico y los altibajos futbolísticos mostrados en los recientes compromisos en Norteamérica, la escuadra peruana necesita sumar buenas sensaciones para consolidar la idea de juego de su nuevo comando técnico.

Obtener un resultado favorable ante una Colombia sumida en la incertidumbre no solo serviría para profundizar la crisis deportiva del cuadro cafetero, sino también para inyectar una fuerte dosis de confianza en el plantel nacional. De este modo, Perú buscará cerrar su gira de amistosos con una actuación sólida que reconfirme el crecimiento del equipo de cara a sus próximos retos oficiales.

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