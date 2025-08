Uno de los puestos que la Selección Peruana está buscando con desesperación es un nuevo delantero. Por años se ha estado trabajando en tener a alguien que pueda llevar la 9 en la espalda. Pero la búsqueda ha sido una decepción, obligando a Paolo Guerrero mantenerse en vigencia a pesar de tener 41 años. Por suerte luego de tanta búsqueda el ‘Killer’ por fin llegó y aceptó jugar por la ‘Bicolor’.

Su nombre es Alberto Velásquez y tan solo tiene 17 años, pero es un prospecto muy interesante en Europa. Sus goles lo ayudaron a salir de Finlandia, país en el que nació y por el que viene jugando en la Sub 18. El FC Midtjylland de Dinamarca se fijó en su talento como goleador y no dudó en ficharlo, no obstante no fue el único que vio su talento. El RB Salzburg también lo quiso, pero decidió irse por los nórdicos.

Si bien este jugador ya formó parte de la Selección Peruana Sub 15, dejó de ser llamado por problemas con su padre. Su progenitor manifestó que no le pagaban viáticos, esto al parecer no le gustó mucho a Chemo del Solar que lo borró. Pero ahora con la llegada de Manuel Barreto las cosas cambiaron y lo tuvieron que contactar de nuevo.

Mediante sus redes sociales el periodista Paul Pérez Rioja dio a conocer la gran noticia sobre el atacante. El cual viene preparándose para una nueva temporada en Dinamarca en la cual por sorpresa ha tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Demostrando un gran nivel que seguramente podrá ser aprovechado por el Perú.

Cambios en la Videna a favor de la Selección Peruana

La llegada de gente nueva a la Videna parece que ha despertado el interés de los jugadores con doble nacionalidad. Los cuales estuvieron por mucho tiempo dejados de lado, ahora la historia parece ir cambiando para muchos de ellos. Esto podría nutrir el corto universo que se tiene actualmente pensando en la Selección Peruana.

Agustín Lozano y Jean Ferrari (Foto: FPF).

Jean Ferrari también ha llegado para ser el Director General de Fútbol en la FPF, por lo que se espera que pueda también ver este tema. Hay muchos jugadores que están destacando fuera como es el caso de Fabio Gruber y Alexander Robertson, quienes podrían ser los próximos en tener la oportunidad de jugar con el cuadro patrio.

Ambos vienen desempeñándose en las ligas de ascenso del fútbol de Alemania por parte de Gruber e inglés para Robertson. Por lo que podrían ser importantes elementos a tener en cuenta para que Óscar Ibáñez no tenga que llamar a los mismos de siempre, sino pueda expandir su panorama aún más.

