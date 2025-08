Ahora que Jean Ferrari será Director General de la FPF, el duro cuestionamiento de Mr. Peet: “Yo no te creo”

Recientemente se confirmó el arribo de Jean Ferrari como Director General de la Federación Peruana de Fútbol. Tras una presentación ante la prensa deportiva local en las instalaciones de Videna, el exdirectivo de Universitario de Deportes será el gestor más importante del balompié nacional y dio detalles de lo que planea en este nuevo cargo, aunque para Peter Arévalo no existe mucha verdad.

“Dentro de los clubes, cada gerente o presidente va a defender lo suyo. Al final, todo queda en la cancha. A partir de ahora, la relación y buena comunicación va a ser diferente porque ahora todos vamos a querer que le vaya bien a la selección. Si quieres puntualizar sobre mi relación con Alianza, tengo a mi hermano Franco Navarro“; dijo Jean Ferrari en su presentación como Director General de la FPF.

El reconocido comunicador deportivo analizó las declaraciones de Jean Ferrari, quien por cierto estuvo al lado de Agustín Lozano en la conferencia de prensa anteriormente mencionada. Resulta que el popular ‘Mr. Peet’ no cree mucho en las palabras respecto a la presunta amistad que ahora existirá con Alianza Lima cuando en el pasado reciente cuestionaba y generaba conflictos con sus actos.

Fuente: La Bicolor

Así fue el cuestionamiento de Mr. Peet ante la postura de Jean Ferrari

“Uno no cambia de la noche a la mañana. Hace unas semanas no puedes lanzar ataques hacia tu rival de manera desaforada y después dices que quieres la unión de todos los peruanos. Yo no te creo. Queda claro que Agustín convoca alguien afín a él. Hoy quedó demostrado que Jean Ferrari es afín a Agustín Lozano. Lozano no ha convocado a alguien neutral, que no tenga enemigos, que no haya tenido enfrentamientos”; enfatizó Peter Arévalo en su canal de ‘Youtube’.

Y es que estas declaraciones del popular Mr. Peet tienen bastante sentido, sobre todo cuando la presencia de Jean Ferrari siempre estuvo muy ligada a los colores de Universitario de Deportes siendo administrador del club en los últimos años. A través de distintas discusiones, altercados y hasta insultos, el ahora directivo de la Federación Peruana de Fútbol genera ciertas incertidumbres en el medio local.

El DT que Jean Ferrari podría llevar a la Selección Peruana

Tras ser elegido como el nuevo Director General de la FPF, ahora Jean Ferrari tendrá la responsabilidad para designar al nuevo entrenador de la Selección Peruana o en todo caso analizar la situación actual que tiene a Óscar Ibáñez al mando del equipo de todos. Dicho esto, el protagonista que tendría una chance de llegar a Videna podría ser Fabián Bustos.

De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Gustavo Peralta a través de ‘L1 MAX’, se pudo conocer que el entrenador argentino sería un serio candidato para llegar a la Blanquirroja. Esto no quiere decir que sea el único en esta próxima contienda, aunque sabiendo del conocimiento previo en Universitario de Deportes se esperaría que al menos exista un contacto.

