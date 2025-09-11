Selección Peruana tomó medida radical para no equivocarse en la elección de su nuevo director técnico

La situación actual de la Selección Peruana es crítica. Tras quedar eliminada de las Eliminatorias Sudamericanas, consideradas las más accesibles de la historia, la urgencia de reestructuración es palpable. La Federación Peruana de Fútbol se ve obligada a tomar medidas drásticas para forjar un nuevo camino, y la prioridad es asegurar al mejor entrenador posible para este grupo de jugadores, con el fin de que puedan recuperar la confianza y el rendimiento a la brevedad.

Selección Peruana y su nuevo entrenador

En una reciente edición de L1 Radio, el reconocido periodista deportivo Gustavo Peralta arrojó luz sobre los planes de la FPF. Según sus declaraciones, la base para las próximas decisiones en la Villa Deportiva Nacional ya está sentada, según entendemos: “El nuevo técnico de la Selección Peruana va a empezar funciones en enero del 2026. Las principales opciones de la FPF tienen vínculos con clubes y no se va a pagar cláusulas”. Esta afirmación es crucial, ya que establece un cronograma claro y una estrategia de contratación definida.

La FPF parece inclinarse por la paciencia y la planificación, en lugar de una decisión apresurada que podría implicar costos elevados por rescisión de contratos. Con estas premisas en mente, y analizando el despacho del comentarista del programa radical del canal del fútbol peruano, se entiende que el nuevo estratega no asumirá el cargo de inmediato debido a que la mayoría de los candidatos viables se encuentran actualmente bajo contrato con otros clubes.

Selección Peruana en su último partido por Eliminatorias. (Foto: X).

Perfil del nuevo seleccionador peruano

Por lo tanto, la FPF esperará un tiempo prudente, presumiblemente hasta que finalicen las temporadas de los clubes o se abran ventanas de negociación más favorables. Este período de espera también podría ser interpretado como un estudio de mercado exhaustivo por parte de la FPF, o específicamente de Jean Ferrari, en su rol dentro de la directiva, para identificar al seleccionador idóneo que posea no solo las credenciales tácticas y técnicas necesarias, sino también la capacidad de liderazgo y motivación para revitalizar a La Blanquirroja.

La búsqueda se enfoca en un perfil que no solo se ajuste al presupuesto, al evitar el pago de cláusulas, sino que también garantice una profunda conexión y entendimiento con la plantilla, para que los jugadores se sientan cómodos y puedan desarrollar su máximo potencial bajo la dirección de un nuevo líder. La expectativa es que el seleccionador elegido pueda iniciar un proyecto a largo plazo, sentando las bases para futuros éxitos y devolviendo la ilusión a la afición peruana.

