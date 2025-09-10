¿De regreso a La Florida? La confesión de Joao Grimaldo sobre su relación con Sporting Cristal: “Siempre pendiente…”

A pesar del más reciente fracaso de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, uno de los jugadores que mejores sensaciones dejó en la última fecha doble es Joao Grimaldo. El atacante nacional evidenció el buen presente que atraviesa en Europa y en su regreso a Riga FC de Letonia no dudó en dedicarle unas palabras a Sporting Cristal, el club de sus amores y en donde se formó futbolísticamente.

¿Será que Joao Grimaldo tendría pensado regresar al Perú para vestir la camiseta de Sporting Cristal? Por el momento parece una situación bastante complicada, sobre todo por el buen protagonismo que ha obtenido durante el último tiempo con Riga FC de Letonia. Ahora nadie duda de su mejoría en todo sentido, así que es muy probable que dentro de sus futuras planificaciones no esté en volver a la Liga 1 en un buen periodo de tiempo.

Teniendo en cuenta que el futuro cercano de Joao Grimaldo está en el extranjero y que desde Sporting Cristal seguramente también sienten que es lo mejor para el crecimiento de su carrera deportiva, el atacante peruano destacó que siempre está muy al pendiente del club. Esta situación podría generar alegría en un hincha rimense que es muy consciente de las cualidades con las que cuenta uno de sus canteranos que podría hacerla linda jugando en Europa.

¿Qué dijo exactamente Joao Grimaldo sobre la actualidad de Sporting Cristal?

“Contento por los jugadores que trajo Cristal. Trajeron jugadores de bastante experiencia, de bastante energía y siempre estoy ahí, pendiente del club”; fue la más reciente confesión de Joao Grimaldo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la previa de su vuelo rumbo a Europa para volver a sumarse a las planificaciones de Riga FC de Letonia.

Si bien comentó que sigue lo que viene haciendo Sporting Cristal y es consciente de la realidad que llegaron importantes jugadores al equipo en la mitad de la temporada 2025, claramente Joao Grimaldo tiene su mirada puesta es afianzarse de mucha mejor manera en el fútbol europeo. Ahora que está agarrando ritmo de competencia gracias a la continuidad y regularidad, se espera que pueda continuar por dicho camino y a la vez pensar en una liga mucho más potente.

¿Cómo le fue a Joao Grimaldo durante su estadía en Sporting Cristal?

Vistiendo la camiseta de Sporting Cristal desde la temporada 2020 hasta el 2024, Joao Grimaldo completó 114 partidos entre Liga 1, Copa Bicentenario, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sumó un total de 16 goles anotados, 14 asistencias y 6.948 minutos en cancha durante este tiempo. Tomando en cuenta que se debut fue hace 5 años, podemos decir que en los últimos meses de su estadía en el Rímac se consolidó como un titular indiscutible que incluso luego lo llevó a ser convocado a la Selección Peruana.

El próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal enfrentará en condición de visita a Cusco FC en uno de los encuentros más importantes y sobresalientes del fin de semana. El duelo está programado para el próximo domingo 14 de septiembre a las 17:30 hora local y se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, siendo un tremendo reto para que los dirigidos por Paulo Autuori se mantengan como uno de los firmes candidatos al título.

