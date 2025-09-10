¡Basta de improvisar en la FPF! Al Perú lo que necesita del Perú y no a imitar localías a lo Bolivia

El fracaso de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 finalmente terminó por consumarse durante esta fecha FIFA de septiembre. Lo que ya todos preveían, se cumplió en el 3-0 ante Uruguay y terminó por mostrar la dura realidad con el 0-1 ante Paraguay. ¿Y ahora qué?

Los resultados de estas dos últimas fechas de Eliminatorias tienen más que ver más con lo que Perú demostró durante todo el proceso, que con algún chispazo de esperanza que soltó el propio Óscar Ibáñez tras sus primeros partidos. Queda en evidencia que todo fue más por un bajón de sus rivales que por los propios méritos de La Bicolor, ya venida a menos.

No nos engañemos. Perú nunca estuvo cerca del Mundial, ni aún cuando coqueteó con el repechaje. Es una realidad. Y tampoco Óscar Ibáñez será la solución a futuro. Aunque sí hay que destacarle algo: es el perfil que mejor sentó a los jugadores de la actual selección. Sin embargo, ¿es el que mejor se acopla con los que (ya) vienen?

Óscar Ibáñez, DT de Perú (Getty Images).

Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) parece que se han animado tanto por el éxito de Bolivia y su localía en El Alto, que han hecho trascender la posibilidad de jugar en Cusco. ¿Acaso algún futbolista de la actual Selección Peruana lo pidió? ¿Realmente marcará la diferencia? ¿Los jugadores que vienen juegan habitualmente en la altura? ¿Es lo mismo jugar en la altura de Cusco que en la de El Alto?

Bolivia no sólo fue un cambio de localía

El mérito de Bolivia está en dar un giro completo a su selección, pero no sólo por la localía en El Alto. El real cambio estuvo en esos jugadores jóvenes que le cambiaron la cara a La Verde. Pueden ver a jugadores como Miguel Terceros (21 años), Efraín Morales (21), Moisés Paniagua (18), entre tantos otros, mientras que atrás han quedado los tiempos de Joaquín Botero, Alejandro Chumacero o Marcelo Moreno Martins.

A ese juego en la altura lo adaptaron con esa camada joven que, en el común del hincha de fútbol, poco se conoce. ¿Acaso Perú no tiene jugadores jóvenes que pueden estar en la Selección? Miguel Terceros está en la Segunda División de Brasil con 21 años. Moisés Paniagua, a sus 18 años, está en el Always Ready de su país. Y así se puede continuar…

Párrafo aparte: Bolivia creyó en su propia selección. Creyó en esos jóvenes jugadores que mostraron algo distinto. En la FPF también deben ver que el hincha está enojado con su propio seleccionado y, en vez de separar, hay que buscar la manera de acompañar.

Los desafíos de Perú y el rol que debe tener Jean Ferrari

Perú ya se verá obligado al recambio con todos los nombres que ya hasta se hartaron de la situación actual. Para mayores precisiones sobre ese hartazgo se lo puede ver en las declaraciones de Carlos Zambrano pidiendo un cambio “aunque no hay jugadores”.

Por eso, hay mucho trabajo por delante para el futuro en Perú y en la persona de Jean Ferrari, el nuevo Director General del Fútbol en la FPF. No en Agustín Lozano porque ya están a la vista los resultados de sus (in) decisiones. No la tendrá fácil Ferrari ante tantas diferencias internas con los clubes (Alianza Lima, por ejemplo). Pero el camino está por ahí, y en promover ideas para que el fútbol peruano no quede más retrasado (futbolísticamente hablando) de lo que ya está.

El éxito que tuvo con Universitario le dio un mérito para hoy ser la cabeza en este nuevo proceso en donde, no sólo debe elegir un entrenador, sino la forma que le dará a la Selección, a la propia Liga 1 (el trabajo en los clubes peruanos es algo que se reclama mucho y hasta lo dijo Pedro Gallese) y a las juveniles blanquirrojas. Y jugadores hay para el proceso…