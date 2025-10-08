Todavía no fue convocado en la Selección Peruana y tendría nuevo equipo dentro de la Liga Española

El joven defensor central Fabio Gruber, de 23 años y de ascendencia peruana, se encuentra en la mira del Real Oviedo, equipo que ha logrado un histórico ascenso a LaLiga (Primera División de España) para la próxima temporada 2025/2026. A pesar de su prometedora carrera y de ser un nombre seguido de cerca por la Federación Peruana de Fútbol, Gruber aún no ha tenido la oportunidad de ser convocado a la selección nacional de Manuel Barreto.

Fabio Gruber podría salir de la Bundesliga 2

Una situación que podría cambiar drásticamente con su posible llegada al fútbol español de élite. Actualmente, Gruber es una figura clave y capitán del FC Nürnberg, equipo que milita en la 2. Bundesliga alemana. Se unió al club en febrero por una cifra cercana a los 700.000 euros, y desde entonces, su rendimiento en la zaga defensiva ha sido sobresaliente, consolidándose como uno de los pilares del equipo.

Su destacada actuación no ha pasado desapercibida, llamando la atención de varios clubes europeos, entre ellos el Real Oviedo, según reveló en exclusiva el portal Markaj News. Para Gruber, la oportunidad de jugar en la máxima categoría del fútbol español con un club de la historia y tradición del Real Oviedo representaría un salto cualitativo significativo en su carrera. Abriéndole las puertas a una mayor exposición y desarrollo profesional.

Fabio Gruber futbolista del Nuremberg. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Selección Peruana lo convocará pronto

Un aspecto de suma importancia para el fútbol peruano es la confirmación extraoficial de que Fabio Gruber, nacido en Alemania de madre peruana, está activamente tramitando el cambio de nacionalidad deportiva. Esta decisión subraya su firme compromiso y deseo de representar a “la Blanquirroja”. La FPF ha estado enfocada en integrar talentos con doble nacionalidad nacidos en el continente europeo.

Gruber encaja perfectamente en esta estrategia, aportando no solo calidad deportiva sino también una conexión cultural que fortalece el vínculo con la selección. Si se concretan tanto su fichaje por el Real Oviedo como su elegibilidad para representar a Perú, Fabio Gruber se perfilaría como uno de los defensores peruanos con mayor proyección en la alta competencia internacional. Su posible llegada a LaLiga EA Sports no solo elevaría su nivel competitivo individual, al enfrentarse regularmente a algunos de los mejores delanteros del mundo.

Fabio Gruber es capitán del FC Nürnberg. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

Perú ganaría mucho con Fabio Gruber

Sino que también ofrecería a la selección peruana un valioso central con experiencia en una de las ligas más exigentes del planeta. Estaría listo para afrontar los desafíos de las Eliminatorias Sudamericanas, un torneo de alta intensidad y relevancia. Esta situación, sin duda, ejercería una presión considerable sobre la FPF para incluirlo en futuras convocatorias, dada la necesidad de fortalecer la defensa con jugadores de alto nivel y proyección internacional.