¿Ricardo Gareca es opción en la Selección Peruana? Jean Ferrari habló claro sobre este asunto

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, ha sido categórico al desestimar cualquier posibilidad de que Ricardo Gareca regrese como director técnico de la Selección Peruana. A pesar de la persistencia de la prensa y el anhelo de algunos sectores de la afición, Ferrari sentenció de forma enfática que “Ricardo Gareca no es una posibilidad”, cerrando de manera definitiva el capítulo del estratega argentino, quien jugó un papel crucial en la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Ricardo Gareca y la posibilidad de Perú

Esta drástica decisión se fundamenta en la imperiosa búsqueda de un nuevo perfil para el comando técnico de la FPF, uno que se desmarque de la metodología implementada por Gareca. Ferrari explicó detalladamente en el programa L1 RADIO que la flamante estrategia tiene como objetivo primordial “ampliar el universo de futbolistas” disponibles para la selección y fomentar un trabajo mancomunado y coordinado con la Jefatura de la Unidad Técnica. De manera implícita, el directivo criticó el proceso anterior al señalar que Gareca “no se enfocó en trabajar sobre la base que tenía que venir después”, priorizando exclusivamente el objetivo de la clasificación a la cita mundialista y descuidando.

A su juicio, el desarrollo y la proyección de las futuras generaciones de futbolistas peruanos. Esta postura subraya una reorientación estratégica profunda que busca cimentar un proyecto a largo plazo, trascendiendo la mera consecución de resultados inmediatos. El nuevo estratega que asuma las riendas de la Selección Peruana deberá alinearse de forma inquebrantable con la visión integral y a largo plazo de la FPF, la cual persigue “volver a nuestras raíces”. Esto implica privilegiar un sistema de juego 4-3-3, pero con una “dinámica” actualizada que se adapte a las exigencias del fútbol moderno.

Ricardo Gareca no vendrá a la Selección Peruana. (Foto: X).

Jean Ferrari y el nuevo entrenador para Perú

Ferrari detalló que el proceso de selección del próximo entrenador es sumamente riguroso, incluyendo un sistema de puntajes y filtros exhaustivos, con el objetivo de asegurar la elección del candidato idóneo. Este líder no solo tendrá la responsabilidad de guiar el camino hacia el Mundial de 2030, sino también de impulsar el desarrollo estructural del fútbol peruano en todas sus categorías. La FPF busca un perfil que no solo sea tácticamente competente, sino también un formador de talentos y un visionario que se comprometa con la evolución global del deporte en el país.

Finalmente, el directivo de la FPF informó que la federación se encuentra en plena fase de entrevistas presenciales, las cuales se están llevando a cabo en Argentina y Brasil, mercados futbolísticos de gran relevancia. La FPF se ha fijado el mes de diciembre como fecha límite inquebrantable para anunciar al nuevo director técnico. El objetivo es que el elegido asuma sus funciones en enero del próximo año, dando así inicio formal a esta trascendental etapa de reestructuración y renovación en la Selección Peruana.

