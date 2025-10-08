¿Lo mismo que Álex Valera? Se filtró la verdadera razón por la que Kevin Quevedo quedó fuera de la Selección Peruana

Mientras la Selección Peruana entrena en Videna de cara al amistoso internacional frente a Chile en Santiago, hay algunas novedades muy importantes en el equipo. Si bien ya se conoce que jugadores como Álex Valera y Kevin Quevedo fuera desafectados por distintos escenarios, uno por lesión y otro por motivos personales, ahora mismo se ha filtrado qué pasó realmente con el delantero de Alianza Lima.

Claramente, cuando se habla de razones netamente privadas no hay mucho qué hacer al respecto ya que se entiende que incluso ha podido darse una charla privada con los encargados de la Selección Peruana, en este caso con Manuel Barreto y Jean Ferrari. Dicho esto, fue el comunicador deportivo Eddie Fleischman quien dio mayores detalles de lo que estaría ocurriendo con un Kevin Quevedo que quizá tampoco atraviesa un buen momento futbolístico.

Resulta que el delantero de Alianza Lima se ausentó de la Selección Peruana efectivamente por cuestiones personales y que al parecer son bastante delicadas, por decir lo menos. Se trataría de su pareja e incluso de sus hijos que habrían llevado a un total respaldo por parte de Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol en el FPF, y que ha salido a comentar ciertos aspectos de esta situación.

Los detalles sobre la ausencia de Kevin Quevedo en la Selección Peruana

“Todo parece indicar, según lo que ha recogido mi dron, que Kevin Quevedo tiene un problema serio a nivel familiar, a nivel de pareja e hijos. Una situación de su foro privado, familiar. Pero que impide auténticamente que él pueda estar enfocado en la selección en estos días y en este partido con Chile. Por eso, Ferrari salió a respaldarlo, porque han considerado que las razones esgrimidas por Quevedo son atendibles”; dijo Eddie Fleischman en el programa ‘Full Deportes‘.

De esta manera, queda totalmente en evidencia que el momento del delantero de Alianza Lima no era el propicio para mantener un buen enfoque en las planificaciones de la Selección Peruana. Sabiendo que el equipo necesita lavarse la cara y que el duelo amistoso ante la Selección Chilena de visita será una especie de resurgimiento para el futuro cercano que se viene, ahora habría que ver qué decisiones futbolísticas puede tomar Manuel Barreto al respecto.

¿Cuál es la situación de Álex en la Selección Peruana?

En el pasado reciente se supo que Álex Valera se ausentó de la Selección Peruana por cuestiones personales y vaya que fue duramente cuestionado, pero en esta oportunidad quedaría fuera del amistoso internacional frente a Chile por una lesión en la zona lumbar que venía arrastrando de las últimas jornadas disputadas del Torneo Clausura 2025 con Universitario de Deportes. Se sabe que sigue con el grupo que entrena en Videna, pero el mismo Manuel Barreto aseguró que no lo arriesgarán de ninguna manera

