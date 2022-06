Al periodista de Exitosa Deportes no le gustó una broma de 'Aladino' e interrumpió el trabajo de los jugadores de la Selección Peruana.

La Selección Peruana continuó este viernes con sus entrenamientos en España para disputar el amistoso ante Nueva Zelanda y el repechaje del Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca se encontraban realizando trabajos físicos en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, lugar donde llegaron varios medios para cubrir los pormenores del combinado nacional, hasta que ocurrió un incidente entre Christian Cueva y el polémico periodista Silvio Valencia, quien acusó a 'Aladino' de agredirlo verbalmente.

Según reportó el periodista de Exitosa Deportes, el jugador del Al-Fateh lo habría agredido psicológicamente diciéndole: “Sácate la gorra, soplete”. En un video que se viralizó en Twitter se puede observar el momento en el que 'Aladino' le dice dichas palabras a Valencia quien reacciona diciéndole: “Te gusto mucho”. Esto provocó la molestia del resto de jugadores de la 'blanquirroja' por la interrupción del entrenamiento, quienes pidieron al jefe de prensa que retire al comunicador.

Posteriormente, el mismo Silvio Valencia denunció dicha agresión verbal que fue viralizada en redes sociales. "Hoy acudimos a las prácticas del equipo peruano y, lamentablemente, me fui agredido. Me siento mal, porque cuando te agreden psicológicamente, te lo dicen mal y uno tiene que decir su verdad. Hoy fuimos agredidos por Cueva. La práctica se tuvo que parar por un minuto y medio. No diré nada, pero ustedes verán las imágenes que revelarán la verdad".

La Selección Peruana se medirá ante Nueva Zelanda este domingo 5 de junio a las 10:30 a.m. (hora peruana), en duelo amistoso de preparación antes de los repechajes intercontinentales. Como se recuerda, los 'kiwis' disputarán su pase al mundial de Qatar 2022 ante Costa Rica, mientras que la 'Blanquirroja' hará lo propio ante el ganador de la llave entre Australia vs. Emiratos Árabes Unidos.