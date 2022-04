La Selección Peruana consiguió su cupo para disputar el repechaje mundialista para llegar a Qatar 2022, y Christian Cueva fue uno de los jugadores más influyentes en los resultados obtenidos por la 'Blanquirroja' en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas. En ese sentido, 'Aladino' fue nuevamente consultado por su buen momento futbolístico y sobre las ganas que tiene de volver al mundial.

"La ilusión y los sueños siempre están ahí y nosotros siempre soñamos con este momento. Solamente nos falta un último paso", dijo el jugador del Al-Fateh en una nota con América TV.

Cuando le consultaron si su buen momento obedece al trabajo intenso que realizó de manera personalizada con so coach privado, el volante de la Selección peruana comentó que "no podría decir qué hubiera pasado si me preparaba antes porque la vida es el presente".

La Selección Peruana enfrentará el 13 de junio al representante de la AFC (Australia/Emiratos Árabes) en Qatar (Doha). De conseguir la victoria, estará clasificada a la Copa del Mundo, en el que ya lo esperan sus tres rivales. El sorteo del pasado viernes determinó, que el equipo de Ricardo Gareca integre el Grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez, dos de estos rivales son los que Perú ya había enfrentado en Rusia 2018.