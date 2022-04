Christian Cueva es actualmente el mejor jugador de la Selección Peruana. El volante de la ‘Bicolor’ ha logrado conducir, a los dirigidos por Ricardo Gareca, de cara a la clasificación para el repechaje del Mundial Qatar 2022. En ese sentido, ‘Aladino’ resaltó la influencia de un exjugador de la 'Blanquirroja' y dijo que estar en esta etapa con la camiseta de todos también se lo debe, en parte, al exjugador de Universitario de Deportes.

"El Loco Vargas siempre es un tipo que me escribe y me llama para un consejo, para felicitarme. Eso siempre uno lo valora bastante. A pesar de no estar en actividad siento que él es parte de esto", declaró Christian Cueva en el programa Fútbol en América, nombrando al exseleccionado nacional quien supo guiarlo de cierta manera.

Juan Manuel Vargas fue parte del proceso en la clasificación al Mundial de Rusia 2018. El ‘Loco’ formaba parte de los referentes. En ese entonces junto a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Actualmente el volante zurdo ya no juega al fútbol de manera profesional, pero siempre está vinculado con todo lo que sea el deporte del balón.

Finalmente, la Selección Peruana se encuentra a la espera de su próximo rival de cara al repechaje, mientras tanto Ricardo Gareca, de la mano con su comando técnico, vienen preparando el itinerario para la ‘Blanquirroja’ que viajará a Europa para adaptarse al cambio y también jugar un partido de preparación, posiblemente, contra una selección mundialista.