Carlos Zambrano no la ha estado pasando muy bien en Boca Juniors, pues la prensa e hinchas lo han criticado muchos en sus ultimas actuaciones con los ‘xeneizes’. El defensor peruano no ha mostrado el nivel propició indican desde Argentina, por ese motivo el DT del club, Sebastián Battaglia, lo ha tenido relegado en la banca de suplentes.

Christian Ramos, compañero de selección de Carlos Zambrano, declaró al programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP y salió en defensa del central: “Si la crítica es despiadada, entonces no es justa. He visto partidos de Boca y a veces se exagera con Zambrano. Cuando estuvo, lo hizo bien. Igual, el presente de Boca tampoco es bueno y eso no ayuda”, declaró el futbolista de la UCV.

Sin duda alguna, Carlos Zambrano es uno de los mejores defensores en la Selección Peruana, pero al parecer en Boca Juniors aún no ha llegado a demostrar todo lo que tiene, lo que sí hace en la ‘blanquirroja’. Christian Ramos habló a favor de su compañero y agregó algo que es muy cierto, en el conjunto ‘xeneize’ no la vienen pasando bien hace un buen rato.

El defensor ya llegó a Lima junto a Luis Advíncula, después de ganar por la Copa Argentina a Argentinos Juniors y clasificarse para la final de dicho torneo. El peruano estará concentrado en los próximos partidos con la ‘bicolor’, que enfrentará a Bolivia y Venezuela por las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.