Edison Flores, actual jugador del DC United de la Major League Soccer (MLS) habló sobre los dos trascendentales duelos que tiene la Selección Peruana en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas. Asimismo, el 'Orejas' resaltó en la entrevista que le hicieron en Radio Ovación, el trabajo de Ricardo Gareca al mando de la 'Blanquirroja'.

"Debo estar bien físicamente, bien en rendimiento hacia el club para tener la oportunidad de llegar a lo máximo en la Selección. Tenemos 2 partidos muy difíciles, pero dependemos de nosotros mismos", dijo el jugador peruano tras ser consulta por la Selección Peruana.

"Es muy humilde, una persona muy buena. Siempre recuerdo que muchas personas no creían en nosotros, porque los resultados no ayudaban, pero él siempre creía en nosotros. Es una persona muy especial para mí, y él me dio esa oportunidad y la trato de aprovechar al máximo en cada partido", agregó Edison Flores sobre Ricardo Gareca.

La Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca visitará el 24 de marzo a Uruguay en Montevideo y luego recibirá a Paraguay el 29 de marzo, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en nuestra capital. Dicho encuentro marcará el destino del 'equipo de todos' con miras a sus pretensiones de clasificarse al mundial Qatar 2022.