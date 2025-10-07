Jean Ferrari respaldó a Nicolás Córdova y explicó por qué Chile está mejor que Perú: “Siendo realistas…”

La Selección Peruana está comenzando una nueva etapa con miras a las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030. El camino no va a ser nada fácil debido al cambio generacional que se ha iniciado en este proceso. Eso sí, por ahora el Perú está por debajo de otros rivales directos en el continente y se tiene que trabajar duro en poder reponerse pronto.

Jean Ferrari, Director General de Fútbol en la Selección Peruana estuvo en una entrevista con Movistar Deportes, en donde habló de todo un poco. Pero no pudo ocultar el sol con un dedo al ver a la ‘Bicolor’ por debajo de rivales directos. Tenemos a Chile como siguiente rival, el cual comenzó su trabajo mucho antes que en Perú, sacándole una importante ventaja en su universo de futbolistas.

“Chile puso a su jefe de la Unidad Técnica de Menores, Nicolás Córdova para dirigir las últimas fechas de su torneo, siendo realistas. Diciendo, no vamos a clasificar y tenemos que empezar a ampliar el universo de futbolistas y lo tiene que manejar el jefe de la Unidad Técnica de Menores por que él es el que se va a encargar a estos chicos de tales edades”, comenzó diciendo.

Pero también se tomó el tiempo de mencionar los países que ya están por encima del Perú, pues han hecho su trabajo mucho antes de lo que comenzó la ‘Bicolor’. Así que tienen que trabajar en aprovechar el tiempo que se ha perdido para igualarlos.

“Nosotros hoy ya sentimos que hay selecciones que ya nos han comenzado a sacar una ventaja, no hablamos de Argentina, Uruguay o Colombia. Estamos hablando de los rivales directos con los que tenemos que pelear la clasificación. Y estamos hablando de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay“, sentenció.

¿Qué se sabe del nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Por otro lado, el tema del nuevo comando técnico para la Selección Peruana es algo que se está trabajando. En este caso, Jean Ferrari comentó que se está tomando un tiempo para poder seguir los pasos en busca de tener una elección acertada. Ya se pudo conversar con los candidatos, pero todavía falta poder analizar puntos específicos para que se toma una decisión final.

Por eso es que por lo pronto no hay nada y se deberá esperar un tiempo más para que se pueda dar las decisión final. Pues la idea que se tiene es que el nuevo DT pueda tener una identidad muy parecida a la que se necesita en la Selección, que sepa trabajar tanto con los jugadores, como con la prensa, hinchada y hasta los dirigentes. Con la intensión que se pueda tener alguien que pueda sumarle al equipo patrio.

