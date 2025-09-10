Es tendencia:
El primer referente que confirmó su continuidad en la Selección Peruana: “Estoy fuerte”

Tras la derrota 0-1 ante Paraguay, uno de los referentes aseguró que "cuando sea requerido" estará en la Selección Peruana.

Por Hugo Avalos

Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana.
La Selección Peruana cerró las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una derrota 0-1 ante Paraguay en el Nacional de Lima. Tras el partido, hubo mucha autocrítica por parte de los referentes de La Bicolor, incluso de Pedro Gallese, quien confirmó que, mientras lo llamen, seguirá defendiendo la camiseta blanquirroja.

Gallese reconoció el mal momento de la Selección Peruana, buscó razones de las malas Eliminatorias, aunque destacó a los jóvenes que ya suman minutos. “Si el jugador no se da cuenta de que tiene que prepararse desde su club y no sólo cuando viene a la selección, va a ser difícil y esto va a seguir pasando“, opinó. “Siento tristeza y vergüenza también. Esto es de todos y hay que dar la cara“, agregó.

Las declaraciones del ‘Pulpo’ son tomadas con sumo respeto, pero con interés de cara al futuro para no repetir los errores durante estas Eliminatorias. “Hubo muchas ideas y cambios de juego. Eso nos afectó porque no nos acomodamos mucho”, consideró luego del partido en zona mixta con varios medios de comunicación.

De todas maneras, valoró a los nuevos jugadores que tiene la Selección Peruana, los jóvenes que vienen sumando sus primeros minutos. “Hay chicos que los he visto muy bien. Creo que si se trabaja, se puede pelear una eliminatoria“, sostuvo.

Pese a esta mención, Pedro Gallese aseguró que seguirá defendiendo el arco de Perú. “Comenzamos mal y nunca encontramos el camino. Sabemos que había más posibilidades para clasificar. Duele porque no se logró el objetivo“, manfiestó.

Pedro Gallese insistió en que seguirá la Selección Peruana

Luego de sus declaraciones en zona mixta, Gallese volvió a reiterar su compromiso con la Selección Peruana, pese a este ciclo no tan bueno. “Yo me cuido mucho, trabajo para estar, y mientras me sienta con la fuerza para estar en la Selección, voy a estar“, afirmó.

Por otra parte, opinó sobre el posible nuevo entrenador y el trabajo de Jean Ferrari como Director General de Fútbol en la Federación Peruana de Fútbol. “El técnico lo escogen los directivos. Nosotros nos enfocamos en hacer lo mejor en la cancha y esos temas se los dejamos a ellos (…) Me parece un gran aporte (el de Ferrari) y, mientras llegue para sumar, bienvenido”, dijo.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

POSSELECCIONESPTSPJDGPGPEPP
1
Argentina
Argentina		3818211224
2
Ecuador
Ecuador		29189882
3
Colombia
Colombia		281810774
4
Uruguay
Uruguay		281810774
5
Brasil
Brasil		28187846
6
Paraguay
Paraguay		28184774
7
Bolivia
Bolivia		2018-186210
8
Venezuela
Venezuela		1818-10468
9
Perú
Perú		1218-152610
10
Chile
Chile		1118-182511
