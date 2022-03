La Selección Peruana enfrenta este jueves a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. En ese sentido, Roberto 'El Chorri' Palacios fue entrevistado con el objetivo de brindar sus impresiones de lo que será este trascendental encuentro, además se animó a sugerir al jugador ideal para que se adueñe de la banda izquierda de la 'Bicolor'.

“Va a ser importante la confianza y el atrevimiento dentro del campo. No podemos repetir el partido ante Colombia defendiéndonos. En este tipo de competencia, con poco tiempo, no puedes hacer muchos cambios pues te entran dudas y el jugador desconfía, por lo que eso no caería bien al grupo", dijo en una entrevista para GOLPERÚ.

“A mi parecer Zambrano debe jugar, pues es un partido con mucho roce y él sabe cómo afrontar estos choques y por la banda debería jugar López, pues tiene buen recorrido en el campo y es muy rápido. Trauco es un gran jugador, pero no tenemos a Paolo que te aguanta a los defensas", sugirió sobre la banda izquierda de la 'Bicolor'.

La Selección Peruana visitará a Uruguay en Montevideo este jueves 24 de marzo a las 6:30 p.m. (hora peruana) y luego recibirá a Paraguay el 29 de marzo, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en nuestra capital. Ambos encuentros marcarán el destino de la 'Blanquirroja' con miras a sus pretensiones de clasificarse al mundial de Qatar 2022.