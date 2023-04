Paolo Guerrero fue tendencia en su primer partido como titular en la Copa Conmebol Libertadores 2023 ante Ñublense. Es que no solo fue noticia eso, sino que a los 39 años anotó uno de los goles en el triunfo del Racing Club en tierras chilenas.

Ahora, en la previa de la fecha 2 de la fase de grupos de dicho torneo, la Conmebol publicó una entrevista con el goleador peruano, donde se muestra muy optimista para lograr el título continental con su actual equipo.

"Como todos los equipos que se preparan para ganar la Copa Libertadores, nosotros también, no nos vamos a quedar atrás. Es obvio que nos estamos preparando para ganar la Libertadores como todos los que vamos a participar", comentó.

También dejó en claro que en el grupo donde se encuentran ahora, es difícil, porque para este torneo se presentan los equipos más importantes del continente.

"Es un grupo difícil, en Copa Libertadores se presentan equipos importantes de todo el continente, aquí en Sudamérica", manifestó.

Aunque agregó que él y sus demás compañeros están muy centrados en mejorar cada día bajo la dirección de Fernando Gago.

"Lo más importante es nuestra preparación, nuestro juego, nuestra decisión a la hora de jugar. Pasa por una determinación nuestra. Nos mantenemos muy enfocados en eso" , mencionó.

Por último, contó el motivo del porqué decidió fichar por el cuadro de Avellaneda, en donde estar en el fútbol argentino es un gran desafío para él.

"Es que yo en el 2018 vine a hacer una publicidad en el estadio, obviamente a Racing ya lo conocía, y pasaron muy buenos jugadores por aquí, así que ya había visto el partido de Racing con el estadio lleno y bueno estar en el estadio y hacer el comercial, una locura... Me imagino estar aquí haciendo los goles con el estadio lleno, bueno, me sedujeron muchas cosas", anotó. Venir a vivir en la Argentina y jugar en la liga argentina era una de las cosas que me pasaba, porque jugué mucho tiempo en Brasil y era un desafío nuevo jugar acá", finalizó.