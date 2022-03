¿Entró o no entró? En los últimos minutos, la polémica estalló en Uruguay-Perú por la Jornada 17 de las Eliminatorias a Qatar 2022. Un remate largo fue capturado por el arquero local en la línea de su arco y, a primera vista, pareció que el balón había ingresado en su totalidad.

+ Calcula los resultados para que Perú clasifique a Qatar 2022

Sin embargo, el famoso chip nunca le sonó al árbitro principal y desde el VAR no llamaron a revisar la jugada: el balón no ingresó en su totalidad. No obstante, el enojo de toda la delegación de la Blanquirroja fue casi tan grande como el todos los hinchas que vieron el partido.

En las redes sociales, los mensajes hacia el arbitraje no se hicieron esperar y hasta Paolo Guerrero reaccionó en sus historias de Instagram a la polémica de la jornada, que clasificó a Uruguay a la próxima Copa del Mundo y por la que Perú deberá, como mejor instancia, volver a jugar un repechaje.

"Con todo respeto que se merece la CONMEBOL, los árbitros y todas las personas que pertenecen al VAR pero esto no es justo. Es inaceptable, espero que hagan algo porque en este partido se jugaba mucho y todo el mundo lo sabe. Espero que aparezca un responsable, nos estarían quitando la clasificación a un Mundial", escribió el centrodelantero.

Igualmente, la imagen, que es una captura de la transmisión oficial, que subió Guerrero es un montaje que muestra que habría ingresado en su totalidad el balón. No obstante, la captura original muestra una posición diferente del arquero y del balón.

El posteo de Paolo Guerrero tras la polémica