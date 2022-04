Carlos Grados, actual arquero de César Vallejo, de buen rendimiento en lo que va de la temporada 2022 de la Liga 1, revelo su sueño de ser convocado a la Selección Peruana. El jugador 'poeta' ha sido considerado en más de una oportunidad como el mejor portero de la fecha, esto debido a sus grandes atajadas y su seguridad defendiendo el arco de la escuadra trujillana.

"Más que todo es demostrarlo día a día y la decisión la tomará el profesor Gareca. Mientras tanto yo me enfoco en mi equipo César Vallejo. No hay dudas que en estos momentos Pedro está en un nivel bárbaro y en una liga competitiva. Ha salvado muchos partidos con la selección y en su equipo es la figura", dijo el portero al diario Líbero sobre tener la oportunidad de pelearle el puesto a Pedro Gallese en la 'Bicolor'.

"No se han comunicado conmigo directamente, pero es una ilusión enorme poder estar en la Selección Peruana. Quién no quiere defender a su país, ¿no? Para eso me preparo y trabajo arduamente para ayudar a mi equipo. Así puedan verme", agregó el portero del cuadro 'poeta'

Lo cierto es que Carlos Grados, tendrá que trabajar muy duro para poder ser considerado por Ricardo Gareca, DT de la Selección Peruana. La 'bicolor' disputará el repechaje intercontinental el próximo 13 de junio ante el representante de Asia (Australia o Emiratos Árabes) en Doha. De conseguir la victoria, estará clasificada al Mundial de Qatar 2022, por lo que Perú integraría el Grupo D junto a Francia, Túnez y Dinamarca.