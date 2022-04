Ricardo Gareca, DT de la Selección Peruana, se encuentra en Argentina, país donde en lo últimos días ha recibido la invitación de varios programas deportivos, esta vez fue invitado al programa ‘F90′ de ESPN para hablar de cómo se siente, qué piensa de la vida que lleva como entrenador y exfutbolista. En ese sentido, el 'Tigre' sorprendió al revelar momentos cruciales de su carrera profesional.

“Son las mejores etapas, pero la verdad no me acuerdo. A veces me tiran una pelota (en el entrenamiento de Perú) y me cuesta levantarla. Entonces me pregunto si realmente fui jugador. Perdí la sensibilidad con el pie”, dijo el 'Tigre' al ser consultado si extrañaba su etapa de jugador profesional.

“Me pareció que pasó tan rápido la vida. A veces uno le quiere hacer entender al jugador de fútbol que esto es tan corto y pasa muy rápido. Ya tengo 2 nietos, 64 años... no sé dónde se me fue la vida, la carrera deportiva”, agregó el técnico de la 'Blanquirroja'.

“Dirigí 5 años en Vélez (Argentina) y a veces me pongo a pensar: ‘¿5 años? Ya pasaron 9 años. Es muy rápido todo. Hay que prestarle atención porque la carrera del futbolista es corta. Tienen que aprender a cuidarse y a ser profesional”, dijo nostálgicamente el DT de la 'Bicolor' sobre lo rápido que pasó el tiempo desde que se volvió entrenador.

Con Ricardo Gareca a la cabeza, la Selección Peruana enfrentará el 13 de junio al representante de la AFC (Australia/Emiratos Árabes) en Qatar (Doha). De conseguir la victoria, estará clasificada a la Copa del Mundo, en el que ya lo esperan sus tres rivales. El sorteo del pasado viernes determinó, que el equipo de Ricardo Gareca integre el Grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez, dos de estos rivales son los que Perú ya había enfrentado en Rusia 2018.