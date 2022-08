Brindando una serie de entrevistas este viernes 12 de agosto, Juan Reynoso, técnico de la Selección Peruana, fue interlocutado por diversos medios periodísticos. En ese sentido, el diario deportivo Líbero, a través de su plataforma web, también tuvo un encuentro con el 'Cabezón' donde habló de Raúl Ruidíaz.

Hablando a lo largo de 30 minutos, el medio deportivo le realizó un par de interrogantes a Juan Reynoso. Centrándose todo primero en la clasificación de FBC Melgar a las semifinales de la Copa Sudamericana, el estratega también habló de la Selección Peruana.

Manifestando que pronto dará a conocer la lista de jugadores convocados, Juan Reynoso no pudo dejar de lado la preguntar que buscaba resolver la duda sobre Raúl Ruidíaz. Hablando sobre aspectos generales, el técnico de la Selección Peruana confirmó el retorno de la 'Pulga'.

"Sí, va a tener un espacio en la selección. Raúl Ruidíaz es un referente en México, MLS, ligas muy competitivas y hay que darle tranquilidad, porque no solo el cuerpo técnico sino también sus compañeros lo respetan mucho, incluso me dicen que no entienden como la gente es injusta con él", comentó Juan Reynoso en charla con Líbero.

Siguiendo con su ensayo, Juan Reynoso también se mostró sorprendido pues no entiende cómo es que la gente le recrimina a Raúl Ruidíaz ciertas cosas de la Selección Peruana: "A la gente hay que hacerle entender que quizás él aparece poco en el trámite del juego, pero en el área aparece mucho y creo que da para hablar con él, no para convencerlo", cerró Juan Reynoso sobre el tema de Raúl Ruidíaz en la Selección Peruana.