Este martes se confirmó que Juan Reynoso asumirá como nuevo director técnico de la selección peruana. A raíz de esto, el programa 'Fútbol como Cancha' de RPP habló con Juan Cominges, ex integrante del comando técnico de Ricardo Gareca.

En dicha entrevista, el popular 'Juanchi' manifestó que el profesor Reynoso es un director técnico que posee mucha capacidad. Asimismo, indicó que va a estar a la altura de dirigir a la 'Blanquirroja' en esta nueva etapa.

"Juan Reynoso es un entrenador con mucha capacidad y si se le da la oportunidad de dirigir a la Selección Peruana, no tengo dudas de que va a estar a la altura de esa responsabilidad", señaló el ex coach deportivo de la 'Bicolor'.

Adicionalmente, Cominges agregó: "Juan Reynoso tiene un altísimo nivel de competitividad. Le ha tocado ganar grandes cosas como futbolista y como técnico, siempre ha planificado bien su carrera. Su orden es un rasgo como líder".

En tanto al valor agregado que puede tener Reynoso al mando de la 'Blanquirroja', 'Juanchi' indicó: "Juan Reynoso es hijo del fútbol peruano. Incluso le ha tocado vivir la mayor tragedia que tuvo el deporte peruano como la del Fokker. Claro que puede adaptarse a la realidad del fútbol peruano, lo conoce".

Por otra parte, en relación a una eventual continuidad en la selección peruana, Cominges mencionó que no ha dialogado con ningún encargado de la FPF, pero que no tendría problema en trabajar con otro comando técnico.

"No he conversado con la FPF para continuar trabajando ahí; sin embargo, no tendría problema de trabajar con otro cuerpo técnico. Respecto a Juan Reynoso, no he tenido algún tipo de comunicación con él", sentenció.