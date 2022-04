Perú jugará el repechaje mundialista en el mes de junio ante el ganador del duelo entre Australia vs. Emiratos Árabes.

A pesar de que aún resta definirse a lo últimos países (repechaje) clasificados a Qatar 2022, el sorteo de grupos de la Copa Mundial de la FIFA se realizará este viernes 1 de abril, fecha en que la Selección Peruana conocerá a sus posibles rivales de turno. Claro está, que para ello la 'Blanquirroja' deberá derrotar al representante asiático (Australia/Emiratos Árabes) en el repechaje mundialista.

"Escuche versiones encontradas y me parece bueno aclararlo según lo que me informan. En el sorteo de mañana, en caso de clasificarse, Peru no podría enfrentar a Argentina aun entrando por repechaje, por ser de la misma región. Eso dice el punto 4.4 del reglamento del sorteo", fue el mensaje publicado en la cuenta de Twitter del periodista Esteban Edul de ESPN Radio.

De acuerdo a esta información, si Perú (Bombo 4) lograr ganar la llave del repechaje, la única restricción que hay por parte de la FIFA a la hora de realizarse el sorteo de este 1 de abril, es que no puede haber selecciones de una misma confederación en un grupo. Por supuesto, la única excepción es con los equipos europeos debido a la gran cantidad que son, entonces podría darse que en 5 de los 8 grupos pueda haber hasta 2 equipos europeos. Las restricciones también cuentan para las naciones que entren por el repechaje.

Entonces, de cualquier forma, a Perú le podría tocar Qatar, Bélgica, Francia, Inglaterra, España y Portugal, ya que son los cabezas de serie. En la misma línea, del bombo 2 tampoco hay opciones muy accesibles debido a que Suiza y Dinamarca son los más flojos, y aun así cuentan con buenos equipos. Y en última instancia, en el bombo 3 hay países complicados como Polonia y Canadá, pero también hay otros como Irán y Japón que no suelen tener buenos resultados en la Copa del Mundo.

La FIFA tiene la intención que el repechaje mundialista entre Conmebol y Asia se dispute a mediados de junio en Qatar; se estima que el estadio será el de Doha. De igual manera, la Selección Peruana todavía no sabe cuál será el representante de Asia debido a que Emiratos Árabes deberá enfrentar a Australia para determinar quién disputará el repechaje. Este partido se jugará el 7 junio a las 5:00 AM (hora peruana).