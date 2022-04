Ricardo Gareca fue preguntado por un aspecto que es de interés nacional. El director técnico de la Selección Peruana, recibió la consulta con respecto a dos jugadores muy trascendentales en la historia reciente de 'La Blanquirroja'. A lo cual, 'El Tigre' no dudó y desarrolló su concepto.

Le preguntaron en conferencia de prensa por el presente de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, y esto fue lo que dijo: "Considero a Farfán y Guerrero. Deben tener actuaciones, si no será difícil. Con Paolo montaríamos algo similar a Yotún, no sé si nos dará el tiempo. Si no comprobamos que ellos juegan antes del repechaje, las opciones serán nada".

+ Ricardo Gareca en carpeta para dirigir a Colombia, según periodista argentino

+ Carrillo se pierde la temporada en el Al Hilal y es duda para el repechaje a Qatar 2022

+ Los 3 momentos vitales de Ricardo Gareca con Perú, según Rebagliati

Esta contestación deja abierta muchas vertientes para poder analizar con cautela. Porque tanto Paolo Guerrero, como Jefferson Farfán, no tienen minutos oficiales, los dos delanteros están parados hace meses. Cada uno con su tema personal, pero con una situación semejante por así decirlo.

Paolo Guerrero se encuentra en el proceso de recuperación a su tratamiento de la rodilla, la cual le obligó a desligarse del Inter de Porto Alegre. Mientras que, Jefferson Farfán hace poco se hizo una limpieza a la rodilla, la cual le tomará como descanso un par de meses en principio. Veremos si terminan calzando los tiempos.