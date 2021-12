La Selección Peruana tuvo un año irregular y lo cerró de la mejor manera. Hoy por hoy, la Blanquiroja, luego de haber metido dos triunfos consecutivos, está en el quinto lugar de la clasificatoria y los hinchas están ilusionados por repetir el plato del proceso pasado. Igual, aún falta mucho.

De todas formas, hay que destacar a los mejores del año y por eso, en Bolavip, hemos hecho un ranking de los mejores futbolistas del equipo de todos en este 2021. Desde el 3 de junio hasta el 16 de noviembre, se han jugado nada menos que 17 partidos entre Copa América y Eliminatorias y los rendimientos han sido variados.

Christian Cueva

Sin duda, Aladino ha sido el distinto, el mejor. Ha aparecido en los momentos importantes con su futbol, pidiendo la pelota, asistiendo y anotando goles. A pesar de no ser centrodelantero, ha sido el goleador peruano en el año con 5 tantos, todos anotados en eliminatorias. Cada vez que metió gol, Perú ganó. ¡Impresionante!

Alexander Callens

El zaguero se ganó su puesto y no lo soltó más. El zurdo se mostró implacable. Su físico y potencia no hacen que no tenga liderazgo y mucho menos salida limpia, buena técnica. Se mostró como el más sólido en la defensa peruana y se hizo indiscuble en el once. ¡Gigante!

André Carrillo

La Culebra es imparable en el uno contra uno y encima, tiene el recorrido para seguir a los laterales rivales. Una lesión lo hizo perderse tres partidos en los que se notó su ausencia. Igual, dio asistencias, metió goles y obligó siempre a los contrarios. Hasta Tabárez se sorprendió con sus condiciones. ¡Impredecible!

Pedro Gallese

El portero peruano es irremplazable en la Blanquiroja. Bajo los tres palos es una garantía y este 2021, solo ha confirmado su condición del mejor en su posición. Estuvo en los 17 encuentros y no se comió ningún tanto. Es más, salvó a Perú en más de una ocasión. Imposible olvidar el penal en Venezuela ¡Invencible!

Gianluca Lapadula

El Bambino es el otro goleador de la Selección Peruana. También anotó 5 tantos en este año y confirmó su lugar como el titular para Ricardo Gareca. Deja todo en la cancha y se adaptó rápido al grupo. Su desgaste físico complica a los defensores y genera espacios. ¡Emocionante!