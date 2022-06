En igualdad de condiciones, el estratega argentino Ricardo Gareca tiene un claro favorito: Renato Tapia; pero, en la reciente coyuntura deportiva, el volante del Celta de España pasa por una lesión que no le permitiría disputar el cotejo de este domingo 5 de junio ante Nueva Zelanda de cara al Mundial Qatar 2022. En ese sentido, Pedro Aquino aparece cual carta mágica que podría mostrarse ante el mencionado rival oceánico. Pero, qué ¿pasaría si ambos compitieran de tú a tú?

Por el lado económico, la página transfermarkt nos da una visión sobre lo que vale cada uno de los jugadores que integran el mediocampo de la Selección Peruana. En ese sentido, el pivote Renato Fabrizio Tapia Cortijo está tasado en 10 millones de euros y juega en el Celta de Vigo de España; mientras que el volante Pedro Jesús Aquino Sánchez cuesta 6 millones de euros y milita en el América de México.

En cuestión de presente deportivo, el sol le sonríe a Pedro Aquino. Titular indiscutible en el América, el exvolante de Sporting Cristal tiene proyección europea. Con 27 años, y habiendo jugado solo en México, el mediocampista siempre es mencionado como posible venta internacional. De lado de Renato Tapia, el pivote que no debutó en el fútbol peruano no tiene un presente agradable en el Celta de Vigo. Siendo habitual suplente, e ingresando regularmente en la segunda parte, el jugador no goza del respaldo del técnico Eduardo Coudet.

Ambos dóciles con el pie derecho, los dos tienen contrato hasta el 2024; pero, sus registros en la Selección Peruana no son iguales: Renato Tapia tiene 74 partidos y 5 goles y Pedro Aquino acumula 34 presencias con 3 tantos. Si bien en el último entrenamiento en Barcelona Ricardo Gareca empleó a Pedro Aquino, esto es más por el estado de recuperación de Renato Tapia. Buscando no arriesgarlo en un amistoso, lo más probable es que la ‘Roca’ sea titular, a la espera de que el ‘Capitán del Futuro’ se recupere.