Quitándose un peso de encima, Ricardo Gareca dirigió la conferencia de prensa en la que se despedía del cargo como entrenador de la Selección Peruana de Fútbol. Durando aproximadamente una hora y media, la charla se volvió emotiva y, por momentos, tensa. Explicando las razones que precipitaron esta decisión, el estratega argentino siempre se mostró con la intención de seguir, pero algo con la Federación Peruana de Fútbol se rompió.

En ese interín, el periodista deportivo Michael Succer, que fue a la conferencia de prensa como parte de Movistar Deportes, y que además abrió con su pregunta, realizó una prolongaba reflexión sobre los detalles de la conferencia de Ricardo Gareca que no se pudieron ver por la pantalla de la televisión.

“Me movió escuchar que todo estaba listo, que había conversación con la familia, que había disposición del entorno general de Ricardo Gareca, con la gente que trabaja, de los que lo habían acompañado durante este tiempo y que haya cambios radicales, como él los llamó, que modificaron toda la negociación”, comentó Michael Succar, periodista de Movistar Deportes.

Haciendo más daño con palabras que con la fuerza, Ricardo Gareca luego se expresó sobre Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Mencionando que él está en el cargo de manera circunstancial, el ‘Tigre’ dejó clara su postura y lo que opina.

“Con mucha categoría, Gareca le dio a Lozano donde más le duele: en la indiferencia. Cuando habló de ser un cargo circunstancial, cuando no pudo mencionar el plan de Lozano, dijo que ‘no tenía idea de su plan’, cuando manifestó que todo cambió radicalmente y más momentos de la conferencia que nos lleva a eso”, comentó Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana.

Tomando un tono más enérgico, Michael Succar comentó que, si bien la Federación Peruana de Fútbol es un ente privado, el fútbol sí es de todos y, en esa generalidad, todos querían que Ricardo Gareca continúe al mando de la Selección Peruana.

“Una cosa es que producto de situaciones más grandes, más importantes, más insalvables no se llegue a un acuerdo. Normal, parte del juego, así es el fútbol, pero, así como se ha dado la semana pasada así no es el fútbol, así no funciona esto, no es justo. Pese a que la federación peruana es un ente privado, el fútbol es de todos y lo que han hecho estos señores, no es lo que queríamos todos”, expresó el periodista deportivo Michael Succar.