Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió al reclamo realizado por Chile sobre el tema de Byron Castillo, señalando que espera que el fallo de la FIFA se resuelva lo más rápido posible. Además, declaró sobre la logística planificada que tiene la Selección Peruana para el amistoso ante Nueva Zelanda y el repechaje intercontinental.

"Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar a fin de mes a Barcelona, jugar allí un amistoso con Nueva Zelanda y, cuatro días antes del partido del repechaje, viajar a Qatar. No podemos pensar en otra cosa. Si la FIFA falla antes, veremos, pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial", aseguró el 'Ciego' al diario 'La Tercera'.

"Esperaría que Perú vaya directo al cuarto lugar. En realidad, lo esperable es que el fallo sea lo más rápido posible. No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico. Ojo. No olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia. Por eso lo mejor en este momento es esperar con cautela a ver el fallo final. Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú", dijo Juan Carlos Oblitas sobre la situación del seleccionado ecuatoriano.

La Selección Peruana, dirigida por el 'Tigre', disputará el repechaje intercontinental el próximo 13 de junio ante el representante de Asia (Australia o Emiratos Árabes) en Doha. De conseguir la victoria, Perú estará clasificado al Mundial de Qatar 2022, por lo que la 'bicolor' integraría el Grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez.