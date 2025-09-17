La llamativa defensa del ‘Chorri’ Palacios hacia Agustín Lozano y la dura crítica a Juan Carlos Oblitas: “Las cosas como son”

Ahora que se concretó el fracaso de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2026 y que existen diversos culpables de un proceso clasificatorio realmente para el olvido, de manera muy llamativa tenemos la palabra de Roberto Palacios. Uno de los históricos del equipo de todos analizó esta situación y lanzó una especie de defensa a las decisiones de Agustín Lozano en comparación a lo hecho en su momento por Juan Carlos Oblitas como el máximo responsable.

Siendo actualmente el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ahora mismo Agustín Lozano se mantiene firme en su postura de reestructurar el balompié nacional en la nueva gestión que se avecina, pero eso no es debate para Roberto Palacios. El popular ‘Chorri’ no se guardó nada y en su programa digital evidenció algunas cuestiones que tienen que ver explícitamente con las decisiones que tomó Juan Carlos Oblitas cuando en el pasado reciente era Director General de Fútbol de la FPF.

“Todos atacaban a Agustín Lozano. No soy defensor porque cuando le tengo que decir las cosas se las digo, pero todos decían que él era el responsable. No es Agustín el responsable. ¿Quién fue responsable? Juan Carlos Oblitas. Yo lo aprecio, pero tengo que decir las cosas como son”; comentó en primera instancia Robert Palacios durante una de las últimas ediciones del programa digital ‘Chorrigolazos’ y con lo cual queda clarísimo cuál es su postura de lo vivido últimamente en la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

La durísima crítica de Roberto Palacios a la gestión de Juan Carlos Oblitas en la FPF

Roberto Palacios no solo se quedó en opiniones respecto al fracaso de la Selección Peruana en las más recientes Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, sino que también dejó muy en claro que gran parte de los resultados obtenidos se dieron a raíz de las decisiones que tomó Juan Carlos Oblitas como Director General de Fútbol de la FPF, teniendo en cuenta que fue el encargado de designar a Juan Reynoso y Jorge Fossati como los entrenadores tras la salida de Ricardo Gareca en 2022.

“Él trajo a los entrenadores, puso todo eso y el presidente le dio la confianza y solamente atacan a Agustín Lozano. No soy defensor, pero si hablamos de las cosas buenas nos quedamos todo el día y les voy a hacer ver las cosas buenas que ha hecho”; finalizó con sus comentarios el popular ‘Chorrillano‘ y de esta manera entendemos que las culpas son compartidas en Videna tras los resultados obtenidos durante los últimos días.

Publicidad

Publicidad

Fuente: FPF

Las novedades que se vendrían en la Selección Peruana sobre el nuevo DT

De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Gustavo Peralta, Marco Valencia sería la primera opción para tomar el mando de la Selección Peruana Sub-20 apenas quede libre de contrato de FBC Melgar, el cual por cierto termina en noviembre. Otro aspecto importante es que el nombre de Manuel Barreto sigue sonando con bastante fuerza para que sea el entrenador del equipo de todos de cara a los amistosos internacionales que se vienen en los próximos meses.

Fuente: @Gustavo_p4

Publicidad

Publicidad

ver también FPF tomó una radical decisión y definió al próximo entrenador de la Selección Peruana