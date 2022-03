"Para nosotros es gol", la respuesta de Cueva sobre la polémica en Uruguay vs. Perú

La Selección Peruana cayó 1-0 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo en un partido muy polémico. Corrían los minutos de descuento y una controversial jugada que, a primera impresión, se observa que el arquero uruguayo recepciona un centro, ingresando a su arco con todo el balón, pero el árbitro Anderson Daronco no detuvo el juego para revisar el VAR y al final Perú cayó derrotado.

"Ya vimos la jugada. Para nosotros es gol, pero es difícil hablar porque siempre estamos un poco intimidados cuando tratan de alejarnos o callarnos. Hay que buscar el objetivo que es ganar y olvidarnos de esta situación que no la va a cambiar nadie", dijo muy molesto 'Aladino' sobre el aparente gol no convalidado a favor de la 'Blanquirroja'.

“El fútbol son detalles. Quien la mete es el que gana. No tuvimos la suerte de concretar, pero me quedo tranquilo por lo que el equipo mostró porque quisimos jugar. Esta son finales, hay que ganarlas, pero hoy no se dio. Dependemos de nosotros mismos. Ellos tuvieron efectividad por un balón parado. Si hablamos de juego, Perú mostró más en un estadio difícil”, agregó sobre el resultado del partido.

Perú enfrentará este 29 de marzo a las 6:30 p.m. (hora peruana) a Paraguay en el estadio Nacional de Lima, escuadra que ya se encuentra eliminada de toda posibilidad de clasificar a Qatar 2022. Este duelo decisivo por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas podría darle a la 'Blanquirroja' el quinto lugar, que le permita jugar el repechaje mundialista, pero para ello los dirigidos por el 'Tigre' tendrán que ganarle a la 'Albirroja'.